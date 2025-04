Energa-Operator udostępni dane pomiarowe za darmo 

Energa-Operator, jeden z kluczowych operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce, ogłosił, że od 2025 roku odbiorcy energii elektrycznej będą mogli bezpłatnie uzyskać dostęp do swoich danych pomiarowych.

Od przyszłego roku klienci Energi-Operatora zyskają możliwość wglądu w szczegółowe dane dotyczące ich zużycia energii – bez żadnych opłat. Chodzi o informacje zbierane przez inteligentne liczniki, które pokazują, ile prądu zużywamy w określonych godzinach czy dniach. Dzięki temu każdy będzie mógł lepiej zrozumieć swoje nawyki energetyczne, zidentyfikować okresy największego poboru i dostosować je tak, by obniżyć rachunki. Na przykład przesunięcie używania energochłonnych urządzeń, jak pralki czy zmywarki, na godziny tańszej taryfy może przynieść realne oszczędności.

– Grupa Energa aktywnie wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, w tym przypadku – odbiorców naszej kluczowej spółki, jaką jest Energa-Operator. Warto podkreślić, że w obliczu transformacji energetycznej udostępnienie darmowych danych pomiarowych jest dla odbiorcy energii elektrycznej nie tylko udogodnieniem. Otwiera też nowe możliwości, jak np. analizy dotyczące zużycia czy produkcji energii. Pozyskana w ten sposób wiedza ułatwi dobór taryfy czy dostosowanie zużycia do cen energii w odpowiednich porach dnia, a więc efektywnego czerpania korzyści np. z taryf dynamicznych. Darmowe dane pomiarowe pozwolą na bardziej świadome korzystanie z energii elektrycznej, co sprzyjać będzie zarówno oszczędnościom w budżetach gospodarstw domowych, jak też optymalizacji wydatków w przedsiębiorstwach – mówi Sławomir Staszak, prezes Zarządu Energi SA.

Dostęp do danych ma być prosty i intuicyjny – Energa-Operator planuje udostępnić je za pośrednictwem platformy online, co eliminuje konieczność składania wniosków czy wizyt w biurze obsługi. To rozwiązanie szczególnie docenią osoby zainteresowane optymalizacją wydatków na energię, a także firmy, które chcą lepiej zarządzać kosztami operacyjnymi. W dłuższej perspektywie może to także zachęcić do inwestycji w technologie oszczędzające prąd, jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła.

Energa chwali się inteligentnymi licznikami

Kluczową rolę w tym projekcie odgrywają inteligentne liczniki, które Energa-Operator instaluje u swoich klientów od kilku lat. Obecnie takie urządzenia ma już ponad milion odbiorców w północnej i centralnej Polsce, a ich liczba stale rośnie. Liczniki nie tylko mierzą zużycie w czasie rzeczywistym, ale też przesyłają dane bezpośrednio do operatora, co pozwala na bieżące monitorowanie sieci i szybsze reagowanie na awarie. Udostępnienie tych informacji klientom to kolejny krok w wykorzystaniu ich potencjału.

– Bezpłatny dostęp do danych pomiarowych pozwoli samorządom i podmiotom planującym tworzenie społeczności energetycznych na dokonywanie analiz biznesowych modeli przyszłych, jak i funkcjonujących już klastrów czy spółdzielni energetycznych. Indywidualnym odbiorcom ułatwi lepsze zarządzanie zużyciem energii, kreowanie właściwych zachowań prosumenckich, a w konsekwencji realne oszczędności. W połączeniu z taryfami dynamicznymi, które wkrótce wprowadzimy, stworzymy system zachęt dla nowych uczestników rynku, które jednocześnie wspierać będą lokalne bilansowanie przepływów energii – podkreśla Robert Świerzyński, prezes Energa-Operator.

Wprowadzenie bezpłatnego dostępu do danych pomiarowych wynika także z unijnych regulacji, które promują cyfryzację i empowerment konsumentów w sektorze energetycznym. Energa-Operator podkreśla, że chce być liderem w tej dziedzinie, oferując usługi wyprzedzające minimalne wymagania prawne. To także odpowiedź na sygnały od klientów, którzy coraz częściej domagają się większej kontroli nad swoimi wydatkami na energię, zwłaszcza w obliczu rosnących cen prądu.

Inicjatywa Energi-Operatora może mieć szersze skutki dla rynku energii w Polsce. Dając odbiorcom narzędzie do analizy zużycia, operator pośrednio wspiera rozwój świadomego korzystania z prądu, co może przełożyć się na zmniejszenie szczytowego obciążenia sieci. Mniejsze wahania w zapotrzebowaniu oznaczają stabilniejszy system dystrybucyjny i potencjalnie niższe koszty jego utrzymania. W efekcie zyskują nie tylko konsumenci, ale i cały sektor.

Energa / Biznes Alert