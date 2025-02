Największy w historii program modernizacji polskich sieci energetycznych. Energa pozyskała 40 miliardów złotych na transformację sektora

Energa Operator, spółka z Grupy ORLEN, uruchamia największy w swojej historii projekt modernizacji i cyfryzacji sieci elektroenergetycznej w północnej i centralnej Polsce. Inwestycja realizowana jest do 2035 roku i pochłonie 40 miliardów złotych finansowane m.in. z Krajowego Planu Odbudowy, a jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprawa niezawodności dostaw prądu oraz obniżenie cen energii dla odbiorców końcowych.



– Energa Operator z Grupy ORLEN pozyskała 7,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy na największy w historii spółki program modernizacji i cyfryzacji sieci energetycznej w północnej i środkowej Polsce. Modernizacja i budowa łącznie 21 tysięcy kilometrów sieci zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju i wpłynie docelowo na niższe ceny energii dla odbiorców końcowych – czytamy w komunikacie Energi.



W ramach programu powstanie i zostanie zmodernizowanych ponad 21 tysięcy kilometrów sieci elektroenergetycznych, co umożliwi przyłączenie do systemu 9 GW nowych odnawialnych źródeł energii (OZE). Kluczową rolę w tej transformacji odegrają magazyny energii, które pozwolą na stabilizację pracy systemu elektroenergetycznego i ograniczenie wpływu warunków atmosferycznych na produkcję energii. Grupa ORLEN zakłada, że łączna moc magazynów energii osiągnie 1,4 GW, co pozwoli na efektywniejsze zarządzanie nadwyżkami energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki realizacji programu 3,5 miliona odbiorców skorzysta z bardziej niezawodnej i efektywnej infrastruktury dystrybucyjnej, a do sieci zostanie podłączonych 200 tysięcy nowych prosumentów – gospodarstw domowych i firm, które produkują energię na własny użytek i odsprzedają jej nadwyżki. To kluczowy element strategii rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej, pozwalający ograniczyć zależność Polski od paliw kopalnych i zmiennych kosztów ich wydobycia.

Wzrost roli Pomorza

Rozwój nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej to także ogromna szansa dla północnej Polski, która staje się centrum transformacji energetycznej kraju. Region ten już teraz jest liderem w produkcji energii odnawialnej na lądzie, a w najbliższych latach powstaną tam cztery morskie farmy wiatrowe i nowoczesne magazyny energii. Wsparciem dla tej zielonej rewolucji będą dwie powstające elektrownie gazowo-parowe, a kolejne dwie planowane są w Gdańsku i Grudziądzu.

Jak podkreśla Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN, realizacja tego programu to nie tylko poprawa jakości dostaw energii, ale także istotne wsparcie dla rozwoju gospodarczego kraju:

– Rozpoczynamy bardzo ambitny projekt, który będzie realnym wsparciem dla polskiej gospodarki i znacząco wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Północna Polska odegra kluczową rolę w transformacji energetycznej. Modernizacja sieci to długo wyczekiwany przez mieszkańców i przedsiębiorców projekt, który zwiększy dostęp do czystej, ekologicznej i atrakcyjnej cenowo energii – stwierdza prezes zarządu Orlenu, Ireneusz Fąfara.

Nowoczesna infrastruktura dla nowoczesnej gospodarki

Jednym z filarów inwestycji będzie rozbudowa 11 tysięcy kilometrów nowych linii elektroenergetycznych, budowa 7 tysięcy kilometrów linii kablowych oraz modernizacja 10 tysięcy kilometrów istniejącej infrastruktury. Te zmiany umożliwią przyłączenie około 350 tysięcy nowych odbiorców energii elektrycznej oraz instalację 1 600 nowoczesnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w tym przy kluczowych trasach, takich jak A1 i S7.

Dodatkowo program zakłada wdrożenie 1 000 inteligentnych transformatorów oraz nowoczesnych systemów sterowania napięciem, które poprawią zdolność sieci do dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu możliwe będzie także rozwijanie ciepłownictwa elektrycznego, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia węgla w sektorze grzewczym.

Inwestycje zwiększające atrakcyjność Polski dla biznesu

Nowoczesna infrastruktura energetyczna nie tylko poprawi jakość dostaw prądu, ale również wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną kraju. Szczególne znaczenie ma to dla Pruszcza Gdańskiego, Słupska i Koszalina, gdzie powstaną nowe strefy przemysłowe, gotowe do przyjęcia energochłonnych przedsiębiorstw.

Zmodernizowana sieć pozwoli także na rozwój portów morskich, w tym terminali gazowych i paliwowych, co wzmocni pozycję Polski na energetycznej mapie Europy. Elektromobilność i elektryfikacja transportu publicznego zyskają dodatkowe wsparcie, co wpisuje się w globalne trendy ograniczania emisji CO₂.

– Pomorze staje się kluczowym regionem na energetycznej mapie Polski i Europy. Już dziś ponad 50 procent produkowanej przez nas energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Aby ten system mógł funkcjonować efektywnie, potrzebujemy nowoczesnej, inteligentnej sieci dystrybucyjnej. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, które zapewniają 20 procent finansowania całego programu, realizujemy inwestycję na bezprecedensową skalę – zaznacza Sławomir Staszak, Prezes Zarządu Energi SA.

Lider transformacji energetycznej w Europie

Energa Operator już teraz zarządza jedną z najbardziej „zielonych” sieci dystrybucyjnych w Europie – obecnie około 60 procent energii elektrycznej na obszarze jej działania pochodzi ze źródeł odnawialnych. W ramach realizowanego programu ten poziom wzrośnie, a liczba prosumentów zwiększy się z 300 do 500 tysięcy.

– Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, finansowanym między innymi z Krajowego Programu Odbudowy, zapewnimy większy komfort i niezawodność dostaw energii. Będzie to miało wpływ nie tylko na odbiorców indywidualnych, ale także na rozwój centrów logistycznych, przetwarzania danych oraz infrastruktury dla kolei dużych prędkości i stacji ładowania pojazdów elektrycznych dużej mocy – – powiedział Robert Świerzyński, Prezes Zarządu Energi Operatora.

Wsparcie finansowe na transformację energetyczną

Program modernizacji sieci realizowany przez Energę Operatora otrzymał finansowanie w formie niskooprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz 3,5 miliarda złotych preferencyjnego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

– Inwestycje w infrastrukturę sieciową są fundamentem przyszłości polskiej gospodarki. Preferencyjne finansowanie pozwoli stworzyć podstawy do dalszej dekarbonizacji kraju, a tym samym zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność – podkreśla Mirosław Czekaj, prezes BGK.

Energa / Mateusz Gibała