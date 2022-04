Energa oddała do eksploatacji kotłownię rezerwowo-szczytową o mocy 114MWt w Elblągu Alert

Energa Kogeneracja – spółka zależna Energi z Grupy Orlen – oddała do eksploatacji kotłownię rezerwowo-szczytową (KRS) o mocy cieplnej 114 MWt w Elektrociepłowni Elbląg – podała spółka.

– Szacuje się, że KRS w ciągu roku może dostarczać do miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu ok. 650 tys. GJ ciepła. System ciepłowniczy będzie nadal zasilany przez podstawowe źródło, czyli blok biomasowy BB20p, który w ciągu roku dostarczy ok. 880 tys. GJ – czytamy w komunikacie.

Nowe kotły cechuje wysoka wydajność i elastyczność. W nowym układzie zastosowano najwyższej jakości materiały izolacyjne, co pozwala osiągnąć najwyższą możliwą efektywność energetyczną procesu produkcji ciepła. W przyszłości urządzenia będą mogły być zasilane nie tylko sieciowym gazem ziemnym, ale także np. biometanem, podano także.

– Ostatnim elementem programu inwestycyjnego w Elektrociepłowni Elbląg jest budowa układu trzech silników gazowych o mocy cieplnej 10 MW każdy. Dla tego zadania został już wyłoniony wykonawca projektu budowlanego – firma Energopomiar Gliwice. Opracowano także analizę techniczno-ekonomiczną w zakresie lokalizacji na terenie EC układu kogeneracyjnego. Planowane rozpoczęcie eksploatacji kogeneracyjnego układu silników gazowych przewidziane jest na koniec 2025 roku – czytamy dalej.

Z końcem 2025 roku produkcja energii elektrycznej oraz ciepła w elbląskim zakładzie Energi Kogeneracji – który zapewnia ok. 80 procent zapotrzebowania na ciepło w miejskim systemie ciepłowniczym – odbywać się będzie przy wykorzystaniu niskoemisyjnego miksu paliwowego, na który składać się będą wyłącznie gaz ziemny oraz biomasa, podsumowano.

Energa Kogeneracja/Michał Perzyński