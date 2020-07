Energa i Orlen przedstawią plan synergii w ciągu najbliższych tygodni Alert

Fot. Bartłomiej Sawicki

Plan synergii Energi z PKN Orlen zostanie przedstawiony w ciągu 2-3 tygodni. – Najpierw musimy skonsultować to ze stroną społeczną – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na spotkaniu z dziennikarzami.

Energia elektryczna i gaz

– Wiemy już jak będziemy łączyć spółki i optymalizować je z częścią firm zależnych. Mamy również świadomość jak wyglądać będzie sprzedaż energii elektrycznej i co będziemy robić z Elektrownią Ostrołęka C. Wybierzemy gaz – zdradził prezes.

– Przedstawimy plan synergii Energi z PKN Orlen w ciągu 2-3 tygodni. Najpierw musimy skonsultować to ze stroną społeczną. Po to kupujemy spółkę, aby ją zoptymalizować. Nie będziemy dublować spółek zależnych, a będziemy je łączyć i wzmacniać kompetencjami. Strukturę będziemy spłaszczać i zamykać pod względem biznesu. Będziemy reformować logistykę, która ma być grupą zakupową. Ma ona być czymś w rodzaju hurtowni – powiedział Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen wypowiedział się na temat Elektrowni Ostrołęka C i bloku gazowego. – Podjęliśmy decyzję, że gaz będzie tam spalany. – Wcześniej uzyskaliśmy potwierdzenie od PGNiG, że są w stanie dostarczyć gaz o wskazanym wolumenie. Chcemy go przyłączyć do rurociągu, który właśnie powstaje.W pierwszej kolejności musimy podpisać umowę inwestycyjną. Tam też zostanie zawarte, kto będzie wykonywał i zgłaszał wniosek do Gaz-System – powiedział.

Bartłomiej Sawicki