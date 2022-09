Energa Oświetlenie świętuje jubileusz i wraca na stare śmieci Alert

Spółka Energa Oświetlenie istnieje od 25 lat na rynku. Po gruntownym remoncie centrala firmy przenosi się na ,,stare śmieci” i po 10 latach znowu zakotwiczy na Grottgera 7 w Sopocie.

– Po 10 latach i gruntownej przebudowie budynku wracamy do starej siedziby. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do aktualnych potrzeb – mówi Marcin Stojek, wiceprezes zarządu Energi Oświetlenia. Budynek przy ul. Grottgera 7 w Sopocie powstał około 1897 roku i pierwotnie pełnił funkcję elektrowni miejskiej. Do maja 2017 roku budynek pełnił funkcję biurowo-warsztatowo-garażową, jako siedziba centrali i działu technicznego Energi Oświetlenia.

Połączenie historii z teraźniejszością

Dzięki przebudowie dawna elektrownia stała się obiektem biurowym. Budynek został przystosowany do dzisiejszych standardów. Zamontowano podjazd dla niepełnosprawnych, a także inne niezbędne udogodnienia jak na przykład stacje ładowania zintegrowane z oświetleniem ulicznym, które pojawią się w pobliżu budynku. Warto dodać, iż to nie pierwsze tego typu urządzenia uruchomione przez tą spółkę. Energa Oświetlenia jako firma zajmująca się eksploatacją oświetlenia dróg i ulic w swojej historii ma ponad dziesięć tego typu stacji, a kolejne projekty są w fazie realizacji.

Poza eksploatacją oświetlenia dróg i ulic spółka zajmuje się również budową nowej infrastruktury oświetleniowej, doświetlaniem przejść dla pieszych, wykonywaniem iluminacji budynków, audytami energetycznymi i oświetleniowymi oraz konserwacją sygnalizacji świetlnych.

Energa/Wojciech Gryczka