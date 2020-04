Akcjonariusze Energi odpowiedzieli na wezwanie PKN Orlen Alert

20 kwietnia br. Biuro Maklerskie PKO BP, pośredniczące w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez gdańską grupę, poinformowało, że zapisami została objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 procent ogólnej liczby głosów. Tym samym spełnił się jeden z warunków wezwania.

Następny etap przejęcia

PKN Orlen wszedł w kolejny etap przejęcia kapitałowego. – Jesteśmy coraz bliżej realizacji strategicznego celu, którym jest budowa jednej multienergetycznej grupy, która będzie w stanie sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku. Mamy pewność, że przyszłość należy do silnych koncernów o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odpornych na czynniki makroekonomiczne, a także na tak nadzwyczajne sytuacje, jak stan epidemii. Mamy już mocny pion energetyczny, który po przejęciu Energi będziemy jeszcze bardziej rozwijać. Zwiększy to stabilność funkcjonowania całej grupy, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Dwa dni wcześniej PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące planowanego przejęcia Grupy ENERGA, w którym zadeklarował kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy z możliwością weryfikacji warunków ich dalszego prowadzenia. W szczególności może to dotyczyć budowy Elektrowni Ostrołęka C. Zapewnił również o utrzymaniu polityki zatrudnienia Grupy Energa, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek.

PKN Orlen zobowiązał się również, że po przejęciu kontroli nad Energą, wykonane zostaną zobowiązania spółek z jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej Energa, zgodnie z planami rozwoju, zatwierdzanymi przez prezesa URE.

Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji Energi, należących do Skarbu Państwa, na PKN Orlen. Koncern w wezwaniu na sprzedaż 100 procent akcji pomorskiej grupy podwyższył ostatnio cenę z siedmiu złotych do 8,35 zł za jedną jej akcję. Z kolei pod koniec marca, bezwarunkową zgodę na przejęcie Grupy Energa wyraziła Komisja Europejska.

