Energa pomoże PKN Orlen przy budowie offshore Alert

Morska farma wiatrowa Middelgrunden w pobliżu Kopenhagi. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Przy budowie morskich farm o mocy 1200 MW, PKN Orlen chce wykorzystać możliwości serwisowe, które posiada spółka Energa OZE. Zapowiedział to prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Energa pomoże Orlenowi w offshore

Daniel Obajtek powiedział, że tylko Orlen będzie budować farmy wiatrowe na Bałtyku w okolicach Słupska. – Oczywiście wszelkie prace przygotowawcze trwają. To są kwestie badań, także środowiskowe, również badania dna. Rozmawiamy z partnerami, których wyselekcjonowaliśmy, te rozmowy praktycznie kończymy. To jest ważna inwestycja dla całego Pomorza. To jest kwestia logistyki, portu, który będzie to obsługiwał, firm, które będą serwisowały te wiatraki. Tu mamy duże możliwości poprzez firmę Energa OZE, która ma kompetencje serwisowe – powiedział. Orlen chce rozpocząć inwestycje w 2024 roku. Dodał, że w sumie na Bałtyku powstanie ok. 500 wiatraków.

Orlen pomoże Enerdze w gazie

Obajtek dodał, że Orlen będzie także inwestował w Energę w zakresie energetyki niskoemisyjnej. – Nie chodzi tu tylko o budowę bloku gazowego w Ostrołęce. Inwestujemy także bardzo mocno w farmy wiatrowe na lądzie i na Bałtyku. Również w elektrownie gazowe. Energa posiada dwie lokalizacje, które są przygotowane do budowy elektrowni gazowej (Gdańsk, Grudziądz – red.). W strategii Orlenu mamy inwestycje w zakresie niskoemisyjnych oraz zeroemisyjnych źródeł wytwarzania. Energa ma tym inwestycjom służyć – tłumaczył. Wyjaśnił on, że Energa miała kilka projektów zamrożonych, a potencjał Orlenu pomoże te inwestycje zrealizować.

Radio Gdańsk/Bartłomiej Sawicki