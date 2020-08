Energa przyłączyła do sieci rekordową moc instalacji OZE Alert

Farmy wiatrowe. Fot.; Energa

W pierwszym półroczu tego roku Energa Operator przyłączyła do sieci ponad 80 większych instalacji OZE o łącznej mocy 111 MW. To tyle, ile w całym roku 2019 i ponad dwa razy więcej niż w całym 2018 roku. Łączna liczba instalacji o mocy powyżej 50 kW przekroczyła tysiąc.

Duże OZE biją rekordy

W pierwszym półroczu 2020 roku zostały przyłączone m.in. 73 instalacje fotowoltaiczne o mocy 72 MW oraz pięć farm wiatrowych o mocy około 38 MW. Łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł wytwórczych powyżej 50 kW przyłączonych do sieci wynosi już ponad 3,3 tys. MW. Największą jej część – blisko 2710 MW – zapewnia 605 farm wiatrowych. Około 215 MW przypada na 140 elektrowni wodnych, zaś 165 MW na niemal 200 źródeł fotowoltaicznych. Pozostałą część mocy zapewniają elektrownie na biogaz, biomasę oraz instalacje hybrydowe wykorzystujące połączenie różnych technologii wytwarzania energii.

Małe OZE także

W tym samym czasie w sieci Energi Operatora przybyło także niemal 20 tysięcy nowych mikroinstalacji do 50 kW o łącznej mocy 140MW. To głównie przydomowe instalacje fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych czy w ogrodach. Obecnie w sieci zarządzanej przez spółkę, prąd wytwarza ponad 50 tysięcy tego typu źródeł. To ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie rok temu.