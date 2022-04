Energa znalazła wykonawcę nowego źródła ciepła w Kaliszu Alert

fot. Energa

Energa poinformowała, że program inwestycyjny w Elektrociepłowni Kalisz wszedł w kolejną fazę. Energa Kogeneracja, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, zakończyła postępowanie przetargowe na wykonawcę bloku silników gazowych (BSG) o łącznej mocy cieplnej 20,6 MWt i elektrycznej 22,8 MWe. Będzie nim konsorcjum firm: Introl-Energomontaż i Bergen Engines.

Budowa BSG to kolejny etap modernizacji kaliskiej elektrociepłowni. Wraz z trwającą już realizacją kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy ok. 50 MWt, pozwoli zdywersyfikować miks paliwowy ciepłownictwa w Kaliszu i istotnie ograniczyć emisje substancji szkodliwych do środowiska poprzez wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji ciepła. Aktualny harmonogram zakłada oddanie BSG do eksploatacji w 2024 roku. Operator źródeł ciepła, po realizacji programu inwestycyjnego, będzie mógł elastycznie programować pracę tych źródeł w oparciu o bieżącą wycenę poszczególnych nośników energii (nowe źródła gazowe i zmodernizowane istniejące źródła węglowe), co pozwoli na minimalizację ceny ciepła dla odbiorów – czytamy w komunikacie.

Zdaniem Energi, inwestycja zapewni realizację dostaw ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego w Kaliszu w oparciu o najnowocześniejszą technologię od wiodących dostawców silników gazowych. Dodatkowym wsparciem dla BSG jest premia kogeneracyjna – dopłata do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Energa Kogeneracja będzie do niej uprawniona dzięki wygranej w tzw. „aukcji kogeneracyjnej”, przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki na początku marca 2022 roku.

Inwestycja w KRS jest na etapie uzgadniania projektów wykonawczych poszczególnych branż.. Zakończony został demontaż dwóch kotłów węglowych typu WR-25, które pozostawały nieczynne odpowiednio od 2002 i 2015 roku. Wykonany został fundament pod kocioł o mocy 10 MWt, trwają prace budowlane nad kolejnymi, pod dwa kotły o mocy 20 MWt każdy. Oddanie KRS do eksploatacji, opartej na trzech kotłach marki Bosch, planowane jest w 2023 roku – informuje Energa.

Z końcem 2022 roku z eksploatacji wyłączony zostanie jeden z trzech wykorzystywanych jeszcze kotłów węglowych o mocy 30 MWt – historyczny kocioł parowy typu OSR-32, uruchomiony jeszcze w 1949 roku. Dwa pozostałe kotły wodne typu WR-25 są w trakcie modernizacji, polegającej na redukcji mocy w paliwie każdego kotła do wartości poniżej 25 MWt oraz budowie nowego układu odpylania spalin. Zgodnie z unijną legislacją, pozwoli to właścicielowi kaliskiej elektrociepłowni na utrzymanie ich w rezerwie do 2029 roku. Zabezpieczona w ten sposób zostanie ciągłość dostaw i odpowiednia moc w miejskim systemie ciepłowniczym podczas realizacji programu inwestycyjnego spółki – czytamy.

Energa/Jędrzej Stachura