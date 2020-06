Energa wytworzyła ponad połowę energii z OZE. Potwierdza kurs na gaz w Ostrołęce Alert

Udział OZE w miksie energetycznym Energi. Grafika: Energa

Energa informuje o wzrośnie EBITDA w pierwszym kwartale 2020 roku pomimo pandemii koronawirusa, który według spółki obniżył go o około 27 mln złotych. Wynik EBITDA Energi wyniósł 0,57 mld zł i zanotował wzrost o 3 procent rok do roku. Przychody firmy wzrosły o 11 procent do 3,29 mld zł. 57 procent energii wytworzonej w Enerdze pochodziła ze źródeł odnawialnych (OZE).

Kurs na gaz w Ostrołęce

W pierwszych miesiącach roku dostosowywaliśmy także działania Grupy do nowych, znaczących zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym, czego wyrazem jest choćby szereg ważnych, ale koniecznych decyzji w sprawie projektu Ostrołęka C. Działania optymalizacyjne będą kontynuowane również w związku z trwającą integracją z Grupą Orlen, co przyczyni się do wzmocnienia części kierunków rozwoju Energi – mówi Jacek Goliński, prezes Energi cytowany w jej komunikacie.

Energa tłumaczy, że istotnymi czynnikami, które wpłynęły na taką decyzję były zarówno zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej związane z polityką klimatyczną i sektorem energetycznym – w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, jak też polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych znacząco ograniczająca dostępność finansowania dla energetycznych projektów węglowych bądź – jak w przypadku Europejskiego Banku Inwestycyjnego – całkowicie od nich odchodząca. Innym istotnym czynnikiem przemawiającym za konwersją projektu była większa rentowność jednostki wykorzystującej gaz, co wynika m.in. z większej elastyczności takiej jednostki w zakresie bilansowania OZE oraz dwukrotnie niższej średniej emisyjności niż jednostek węglowych – czytamy w informacji spółki.

Kurs na OZE w miksie energetycznym

Energa podaje, że wytworzyła w pierwszym kwartale 2020 roku 57 procent energii z OZE. W analogicznym okresie zeszłego roku były to 44 procent. Moc zainstalowana elektrowni Energii w 2019 roku wyniosła 1,35 GW, z czego 38 procent stanowiły OZE.

Spółka informuje też o postępach na budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 31 MW. Testy rozruchowe tej instalacji zakończyły się pozytywnymi wynikami. Farma wyygrała w aukcji OZE możliwość sprzedaży ok 1,2 TWH energii elektrycznej w latach 2020-2035.

Energa/Wojciech Jakóbik