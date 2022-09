Jest zgoda regulatora na zwiększenie mocy fińskiego reaktora w czasie kryzysu Alert

Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK) udzielił zezwolenia na zwiększenie mocy trzeciego reaktora elektrowni jądrowej Olkiluoto (OL3) do ponad 60 procent jego pełnej mocy. Zgoda została wydana po wnioskowaniu przez koncern Teollisuuden Voima Oyj (TVO), który w ten sposób chce zwiększyć produkcję energii przed okresem zimowym.

Elektrownia Olkiluoto. Fot. Framatome

Po uzyskaniu zezwolenia TVO będzie stopniowo zwiększać moc reaktora z obecnych 60 procent do pełnej mocy cieplnej 4300 megawatów. Dostawca technologii, czyli francuski koncern Framatome oraz fiński operator TVO zakładają, że reaktor będzie działał w tym samym trybie co przy mocy do 60 procent.

Według Essi Vanhanena, kierownika projektu odpowiedzialnego za kontrolę regulacyjną OL3 w STUK, przeprowadzone dotychczas testy rozruchowe i związane z nimi raporty wykazały, że najnowszy blok elektrowni jądrowej w Finlandii działał bezpiecznie, a moc reaktora można dalej zwiększać zgodnie z planami testów rozruchowych.

Próby rozruchowe opóźniły się, gdy w maju w przegrzewaczu turbinowym znaleziono oderwane części płyt kierujących parę. Po naprawach i przeglądach TVO złożyło raport do STUK, w którym stwierdził, że incydent nie zagroził bezpieczeństwu jądrowemu i że rozruch elektrowni może być bezpiecznie kontynuowany. Kiedy moc reaktora została zwiększona po postoju remontowym, TVO i producent reaktora odkryli, że oprogramowanie automatyki siłowni wymaga aktualizacji. TVO złożyło raport w tej sprawie do STUK i po aktualizacji TVO i dostawca instalacji kontynuowali rozruch zgodnie z planem.

Dodatkowa energia wyprodukowana przez reaktor pozwoli Finlandii na bezpieczne wejście w sezon grzewczy.

STUK/Mariusz Marszałkowski