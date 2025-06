Tajwan zamyka ostatni reaktor jądrowy. Co dalej? 

W Tajwanie, 17 maja, ostatni działający reaktor atomowy został wyłączony przez państwowego operatora jądrowego Taipower. Elektrownia jądrowa Ma’anshan, zlokalizowana w turystycznym regionie w południowym hrabstwie Pingtung, działała przez 40 lat, gdzie jest teraz duża liczba turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Prezydent zapewnia, że dostawy energii pozostaną stabilne, ponieważ nowe istniejące elektrownie węglowe i LNG zastąpią produkcję Ma’anshan. Najnowsze wiadomości są jednak takie, że Tajwan zorganizuje ogólnokrajowe referendum w sprawie ponownego uruchomienia elektrowni jądrowej, potencjalnie otwierając drogę do odwrócenia polityki rządu w zakresie wycofywania elektrowni jądrowych.

Katastrofa w Fukushimie w 2011 roku spowodowała w konsekwencji zamknięcie budowanej elektrowni na Tajwanie w 2014. Dwie inne elektrownie wstrzymały swoją działalność w latach 2018 – 2023, po wygaśnięciu pozwoleń na eksploatację. Jeszcze w latach 80-tych energetyka jądrowa na Tajwanie stanowiła 50 procent i była obsługiwana przez trzy elektrownie i sześć reaktorów.

W chwili obecnej większość energii pochodzi z kopalin: 42,4 procent ze skroplonego gazu ziemnego LNG, 39,3 procent z węgla, a 11,6 procent z energii odnawialnej (OZE). Rząd w Tajwanie miał pierwotnie w planach zwiększenie udziału OZE do 20 procent w 2025 roku, ale nie udało się to przez sprzeciwy mieszkańców niektórych regionów. Reszta to inne źródła. Prezydent zapewnia, że dostawy energii pozostaną stabilne, nawet przy rozwoju sztucznej inteligencji (AI), która jest bardzo energochłonna, ponieważ, jego zdaniem nowe istniejące elektrownie węglowe i LNG zastąpią produkcję zamkniętej elektrowni.

Referendum w sprawie atomu

Według Centralnej Komisji Wyborczej Tajwanu, 23 sierpnia odbędzie się referendum czy elektrownia jądrowa Ma’anshan powinna wznowić działalność. Zamykając tą jednostkę tajwański rząd mówił o tym, że naród będzie wolny od broni jądrowej. Według portalu nucnet.org, referendum zostało zaproponowane przez pronuklearne partie opozycyjne, które sprzeciwiły się obietnicy partii rządzącej do stopniowego wycofywania się z energii jądrowej do tego roku. Podobne referendum w 2021 roku. wąsko zdecydowało się nie wznawiać budowy projektu elektrowni jądrowej Lungmen. Według necnet.org, projekt Lungmen, znany na Tajwanie jako Czwarta Elektrownia Jądrowa, miał składać się z dwóch zaawansowanych reaktorów wrzących, każda o mocy 1300 MW netto. Prace zostały zawieszone od lipca 2014 roku. w następstwie protestów środowiskowych. Zdaniem ekologów elektrownie atomowe były potencjalnymi zagrożeniami, związanymi z energią jądrową. Projekt został również opóźniony przez polityczne kłótnie i podwyżki cen.

Energetyczne plany Tajwanu

Tajwan zamierza osiągnąć zerową emisję CO2 do 2050 roku. Według Ministerstwa Spraw Gospodarczych prognozuje się, że zapotrzebowanie kraju na energię elektryczną wzrośnie o 12-13 procent do 2030 roku. Będzie to związane ze wzrostem sztucznej inteligencji. Planowane jest także zwiększenie produkcji odnawialnej do około 60 – 70 procent z około 12 procent obecnie. Zdaniem nucnet.org, zwolennicy energii jądrowej twierdzą, że źródło energii jest najbardziej wykonalnym sposobem dla Tajwanu na osiągnięcie konkurencyjnych celów przemysłowych i środowiskowych. Portal ten informuje również, że ustawodawcy niedawno zrewidowali ustawę o energetyce jądrowej, pozwalającej elektrowniom jądrowym, które wcześniej mogły działać tylko przez 40 lat, na przedłużenie lub odnowienie licencji na okres do 20 lat. Premier Tajwanu Cho Jung-tai powiedział, że według Taipower przegląd bezpieczeństwa zajmie ponad trzy lata, zanim elektrownie jądrowe będą mogły zostać ponownie uruchomione.