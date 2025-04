Wielka trójka europejskiej energetyki inwestuje w wychwyt CO2. Polska chce iść z nimi za rękę

Pod koniec marca energetyczni giganci, Equinor, Shell i TotalEnergies ogłosili drugą fazę inwestycji rozwoju projektu Northern Lights, który polega na magazynowaniu dwutlenku węgla. Trzej partnerzy zainwestują 7,5 miliarda koron norweskich. Na początku marca, Orlen podpisał z norweskim Equinorem porozumienie o współpracy w zakresie transportu i składowania CO2 w Polsce.

Początkowo celem było przetransportowanie i zmagazynowanie 1,5 miliona ton CO2 każdego roku na głębokość 2600 metrów pod dnem morza. Zwiększenie tej liczby do 5 milionów ton, będzie uzależnione od popytu. Tim Heijn, szef Northern Lights, w oświadczeniu stwierdził, że decyzja o rozszerzeniu usług transportu i magazynowania CO2 stanowi kolejny krok w tworzeniu komercyjnie opłacalnego rynku wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w Europie.

Międzynarodowa współpraca

Jak podaje, między innymi, Energy News, przedsięwzięcie to polegało na podpisaniu umowy przez Northern Lights ze szwedzką firmą zajmującą się wytwarzaniem ciepła i energii – Stockholm Exergi AB. Umowa ma polegać na transporcie i magazynowaniu do 900 000 ton CO2 rocznie, które zostanie wychwycone z elektrowni zasilanej biomasą w Sztokholmie i przetransportowane w postaci skroplonej na zachodnie wybrzeże Norwegii. Konkretnie, po wychwytaniu, CO2 jest skraplany, transportowany łodzią do specjalistycznej infrastruktury w pobliżu Bergen w zachodniej Norwegii, około 110 kilometrów od brzegu. Umowa ta rozszerza bazę przemysłową i technologiczną tego przedsięwzięcia, które do tej pory było ograniczone tylko do źródeł norweskich. Francuska firma zaangażowana w ten projekt – TotalEnergies, dąży do tego, aby do 2050 roku być firmą o zerowej emisji dwutlenku węgla netto i wygląda a na to, że podjęła niezbędne kroki, aby osiągnąć ten cel. W przypadku emisji resztkowych firma opracowuje projekt przemysłowy dotyczący magazynowania dwutlenku węgla.

Wychwytywanie CO2 zgodne z polityką klimatyczną

Międzynarodowa Agencję Energetyczna (IEA) twierdzi, że obecna globalna zdolność wychwytywania CO2 wynosi 50,5 miliona ton rocznie, co odpowiada około 0,1% rocznej globalnej emisji. Rozwój infrastruktury, takiej jak Northern Lights, jest zgodny z bieżącymi wysiłkami na rzecz rozwoju łańcucha logistycznego dla transportu i składowania CO2 w Europie. Zdaniem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który został utworzony w 1998 przez ONZ w celu opiniowania zmian klimatycznych, wychwytywanie i magazynowanie CO2 powinno być szczególnie wspierane. Zdaniem tego zespołu, dzięki temu jest szansa zmniejszenia śladu węglowego branż, które są trudne do dekarbonizacji. Są to na przykład cementownie i przemysł stalowy. Ta technologia, zdaniem IPCC, ma szansę zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz ograniczyć globalne ocieplenie.

Porozumienie Orlenu i Equinoru

Na początku marca Orlen ogłosił porozumienie w zakresie wychwytywania i składowania CO2 z norweską firmą Equinor. Z komunikatu na stronie polskiego giganta możemy się dowiedzieć, między innymi, że najpierw będzie przeprowadzona identyfikacja miejsc potencjalnego składowania CO2, zarówno na lądzie, jak i w polskiej części Bałtyku. W swojej najnowszej strategii Orlen deklaruje osiągnięcie zdolności wychwytu, transportu i magazynowania 4 mln ton CO2 rocznie do 2035 roku. Na stronach internetowych Orlenu przeczytamy, że „Część tego potencjału zostanie wykorzystana na potrzeby dekarbonizacji Grupy ORLEN, w tym jej aktywów petrochemicznych i rafineryjnych. Reszta będzie zaoferowana innym firmom jako usługa”. Plany Orlenu związane są, między innymi, z odpowiedzią na rozporządzenie Unii Europejskiej z 2024 w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie, tzw. Net-Zero Industry Act (NZIA). W ramach tej dyrektywy Unia Europejska ma dysponować możliwością zatłaczania 50 mln ton dwutlenku węgla rocznie. W swoim oświadczeniu dla prasy polska firma energetyczna przypomina, że „obowiązek realizacji tego celu spoczywa na spółkach prowadzących wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej na terenie UE, czyli także na spółce ORLEN”.