Pięć brytyjskich spółdzielni kupi energię z farmy wiatrowej London Array

1 kwietnia 2025 roku pięć brytyjskich spółdzielni zawarło długoterminową umowę na zakup energii z morskiej farmy wiatrowej London Array, zarządzanej przez RWE, co stanowi kolejny krok w kierunku zrównoważonej energetyki w Wielkiej Brytanii. Kontrakt, który zapewni dostawy 53 GWh zielonej energii rocznie, pozwoli zasilić ponad 400 placówek, w tym sklepy detaliczne, domy pogrzebowe i biura podróży, jednocześnie obniżając emisje CO2 i koszty operacyjne spółdzielni. Umowa ta podkreśla rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii w brytyjskim miksie energetycznym oraz kluczową rolę London Array w transformacji energetycznej kraju.

53 GWh dla spółdzielni

Pięć brytyjskich spółdzielni – choć ich nazwy nie zostały ujawnione – podpisało kontrakt z RWE na zakup 53 GWh zielonej energii rocznie z morskiej farmy wiatrowej London Array, położonej w ujściu Tamizy, ponad 20 kilometrów od wybrzeża Kentu. Energia ta wystarczy, by zasilić ponad 400 placówek, w tym sklepy detaliczne, domy pogrzebowe, biura podróży i inne obiekty, co pozwoli spółdzielniom znacząco obniżyć ślad węglowy – 53 GWh odpowiada redukcji emisji CO2 o około 20 000 ton rocznie, co jest równowartością emisji 4 tysiące samochodów. Umowa, będąca częścią korporacyjnej umowy zakupu energii (CPPA), zapewni spółdzielniom stabilne dostawy energii po przewidywalnych cenach przez cały okres trwania kontraktu, co jest szczególnie istotne w obliczu wahań cen energii – w 2024 roku średnia cena energii w Wielkiej Brytanii wzrosła o 15 procent, według danych Ofgem. RWE podkreśla, że porozumienie przyniesie spółdzielniom „znaczące oszczędności” w długim okresie.

London Array, uruchomiona w 2013 roku, jest jedną z największych morskich farm wiatrowych na świecie, z mocą 630 MW i zdolnością do zasilania około 500 000 brytyjskich gospodarstw domowych rocznie. Farma, składająca się ze 175 turbin Siemens Gamesa o mocy 3,6 MW każda, jest zarządzana przez RWE, które posiada 30 procent udziałów, obok partnerów takich jak Caisse de dépôt et placement du Québec, Greencoat UK Wind PLC i Masdar Energy UK Limited. Położona w strategicznym miejscu w ujściu Tamizy, London Array odgrywa kluczową rolę w brytyjskim sektorze OZE – w 2024 roku wygenerowała 2,5 TWh energii, co stanowiło 5 procent całkowitej produkcji energii z morskich farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii, według danych RenewableUK.

RWE, które niedawno podpisało także umowę na dostawy energii z London Array dla kampusu Telehouse w londyńskim Docklands, podkreśla, że farma jest fundamentem dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie, wspierając brytyjskie cele klimatyczne, takie jak osiągnięcie 50 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku.

Zielona energia dla biznesu

Umowa między spółdzielniami a RWE wpisuje się w szerszy trend transformacji energetycznej w Wielkiej Brytanii, gdzie firmy i organizacje coraz częściej sięgają po zieloną energię, by obniżyć emisje i koszty operacyjne. W 2024 roku udział OZE w brytyjskim miksie energetycznym osiągnął 47 procent, z czego morska energetyka wiatrowa odpowiadała za 17 procent, według raportu National Grid ESO. Kontrakty CPPA, takie jak ten z London Array, stają się popularnym narzędziem dla biznesu – w 2024 roku podpisano ich na rekordowe 3,2 GW mocy, co jest wzrostem o 20 procent w porównaniu z 2023 rokiem, według BloombergNEF.

Umowa z London Array pokazuje, że nawet mniejsze podmioty, takie jak spółdzielnie, mogą odegrać istotną rolę w dekarbonizacji, jednocześnie czerpiąc korzyści ekonomiczne – stabilne ceny energii z OZE chronią przed wahaniami rynkowymi, co jest kluczowe w kontekście globalnych turbulencji energetycznych, takich jak te wywołane konfliktem na Ukrainie w 2022 roku. Inwestycje w morską energetykę wiatrową, wspierane przez firmy takie jak Aggreko, które oferują rozwiązania w zakresie zarządzania energią na farmach wiatrowych, dodatkowo przyspieszają ten trend.

