UE wkrótce przedstawi plan całkowitego uniezależnienia od importu energii z Rosji

Wkrótce przedstawimy plan działania, którego celem będzie całkowite uniezależnienie UE od importu energii z Rosji – poinformował w poniedziałek unijny komisarz ds. energii Dan Jorgensen. Dodał, że sytuacja, w której UE pośrednio pomaga Władimirowi Putinowi zapełniać skarbiec wojenny, kupując energię z Rosji, jest daleka od zadowalającej.

W ubiegłym roku Ursula von der Leyen po objęciu po raz drugi stanowiska przewodniczącej Komisji Europejskiej zapewniała, że UE zrezygnuje całkowicie z rosyjskich surowców energetycznych w 2027 roku. Plan, który ma do tego doprowadzić, miał być przedstawiony w lutym, jednak jego publikacja została przełożona.

Jorgensen, który bierze udział w Brukseli w poniedziałkowym posiedzeniu ministrów odpowiedzialnych za klimat i energię, w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że UE musi być w 100 procentach niezależna energetycznie od Rosji.

– Nie mogę powiedzieć, kiedy dokładnie opublikujemy ten plan, ale stanie się to bardzo szybko – poinformował.

– Od wybuchu wojny w 2022 roku zakupiliśmy rosyjskie paliwa kopalne (….) za kwotę równą kosztowi 2400 myśliwców F-35. (…) Musimy więc pozbyć się zależności od rosyjskiego paliwa – dodał.

Powiedział również, że plan uniezależnienia się od dostaw energii z Rosji należy rozpatrywać w kontekście planu KE dotyczącego działań na rzecz niedrogiej energii.

– Jednym ze sposobów pozbycia się importu energii jest oczywiście również szybsza produkcja większej ilości własnej energii – wyjaśnił.

UE nadal kupuje rosyjskie surowce

Unia Europejska, pomimo nałożenia kilkunastu pakietów sankcji na Rosję, w tym na dostawy energii, nadal kupuje surowce energetyczne z tego kraju.

Jorgensen skrytykował też w rozmowie z dziennikarzami administrację USA za to, że wycofuje się z porozumienia paryskiego dotyczącego ograniczenia zmian klimatu.

– Zielone inwestycje oddalają się od Stanów Zjednoczonych Ameryki. To jest złe dla klimatu. Oznacza to, że musimy się zmobilizować i to będzie również moje ogólne przesłanie do ministrów. Mam nadzieję, że poprą Komisję – jestem pewien, że tak się stanie – w tym, że nie będzie żadnego cofania się w ramach zielonej agendy w Europie. Wręcz przeciwnie, potrzebujemy więcej czystej energii, więc nie cofajmy się, ale przyspieszajmy – powiedział komisarz.

UE nie wycofała się z rezygnacji wobec rosyjskiego gazu

Von der Leyen oświadczyła na początku marca, że nie zrezygnowała z wycofywania rosyjskiego gazu z Europy i jej celem nadal jest stopniowe odchodzenie od niego. Przypomniała jednak, że próba odcięcia się od rosyjskiego gazu spowodowała ogromne problemy energetyczne.

– To musi być, to jest absolutna konieczność. Odnieśliśmy sukces, ale widzimy oczywiście że są luki, co do których musimy być ostrożni i nad którymi musimy pracować – podkreśliła szefowa KE pytana o doniesienia o możliwym wznowieniu prac gazociągu Nord Stream 2 z amerykańskim zaangażowaniem.

