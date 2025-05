Orlen odkrywa nowe złoże ropy na Morzu Norweskim

Orlen Upstream Norway, wraz z partnerami koncesyjnymi, ogłosił odkrycie nowego złoża węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Złoże E-prospect, zlokalizowane w strategicznym obszarze Skarv, szacowane jest na 3-7 milionów baryłek ropy naftowej, z dodatkowym mniejszym złożem zawierającym do 2 milionów baryłek.

Złoże E-prospect znajduje się na koncesji PL212, zaledwie 8 kilometrów od istniejącej infrastruktury produkcyjnej w hubie Skarv, który jest jednym z głównych ośrodków wydobywczych Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

– Złoże E-prospect znajduje się na obszarze Skarv, który stanowi jeden z głównych hubów produkcyjnych Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dysponujemy w tym miejscu dobrze rozwiniętą infrastrukturą produkcyjną, która może być wykorzystana do zagospodarowania kolejnych odkryć. Pomaga to przyśpieszyć uruchomienie eksploatacji nowych złóż, zapewnia wysoką efektywność inwestycji oraz ogranicza emisje związane z zagospodarowaniem złoża. Odkrycie E-prospect potwierdza potencjał obszaru Skarv do dalszego budowania wartości Grupy Orlen. Podobnie jak w przypadku innych projektów wydobywczych, wymaga to długofalowego i kompleksowego planowania inwestycji. Dzięki wiedzy i kompetencjom oraz dobrej współpracy z partnerami jesteśmy w stanie skutecznie realizować te procesy – mówi Wiesław Prugar, Członek Zarządu Orlen Upstream.

Mapa przedstawiająca obszar produkcyjny Skarv. Fot. Grupa Orlen.

Bliskość infrastruktury, w tym Pływającej Jednostki Produkcyjno-Magazynowo-Przeładunkowej (FPSO) Skarv, umożliwia przyspieszenie eksploatacji i minimalizację kosztów.

Obszar Skarv, obejmujący złoża Ærfugl Nord, Gråsel, Alve Nord, Idun Nord i Ørn, to prawdziwa perełka w portfelu Orlenu. Zasoby pierwotne tego hubu przekraczają 700 milionów baryłek ekwiwalentu ropy, a E-prospect dołącza do listy odkryć oczekujących na decyzję o zagospodarowaniu.

Jak działa FPSO Skarv?

Wydobycie w obszarze Skarv opiera się na nowoczesnej jednostce FPSO Skarv, która pełni funkcję centrum produkcyjno-przeładunkowego. Ropa i gaz z okolicznych złóż są przesyłane podmorskimi rurociągami do obrotowej wieży w kadłubie statku.

Orlen Upstream Norway działa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od 2007 roku, eksploatując obecnie 20 złóż i przygotowując osiem kolejnych do produkcji. W 2024 roku spółka wydobyła ponad 40 milionów baryłek ekwiwalentu ropy, w tym 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu, który poprzez Baltic Pipe trafia do Polski, wspierając transformację energetyczną kraju. Udziałowcy złoża Skarv to Aker BP (operator, 23,8 procent), Equinor Energy (36,2 procent), Harbour Energy Norge (28,1 procent) oraz Orlen Upstream (11,9 procent).

Orlen / Mateusz Gibała