Norweski gigant przejmuje Avenir LNG

Norweska firma Stolt-Nielsen, specjalizująca się w transporcie i magazynowaniu chemikaliów oraz cieczy masowych, właśnie ogłosiła zamiar przejęcia pełnej własności brytyjskiej firmy midstream LNG & BioLNG, Avenir LNG. Po sfinalizowaniu zakupu 95 procent akcji w styczniu 2025 roku, Stolt-Nielsen, poprzez swoją spółkę zależną Stolt-Nielsen Gas, chce teraz przejąć pozostałe udziały – i to w trybie przymusowym.

Transakcja, ogłoszona pod koniec stycznia, zwiększyła udział Stolt-Nielsen w Avenir LNG do 95 procent, kupując akcje od Golar LNG i Aequitas. Teraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, norweski gracz może wykorzystać przymusowy wykup, co zatwierdziła rada dyrektorów Stolt-Nielsen Gas. Cena? 1 dolar za akcję Avenir LNG. Proces ma się zakończyć i rozliczyć około 16 kwietnia 2025 roku, pod warunkiem spełnienia określonych warunków wstępnych. Po tym kroku Stolt-Nielsen planuje wycofać akcje Avenir LNG z giełdy Euronext N-OTC.

Avenir LNG: Flota LNG rośnie w siłę

Avenir LNG to gracz z potencjałem – firma posiada i operuje flotą pięciu statków LNG do bunkrowania i zaopatrywania, a dwa kolejne są w budowie, z planowanym dostarczeniem w IV kwartale 2026 i I kwartale 2027 roku. To jeden z największych i najnowocześniejszych parków statków LNG na świecie, wspierający przejście na niskoemisyjne paliwa.

– To wzmocnienie naszej pozycji w bunkrowaniu LNG – podkreśla Stolt-Nielsen, odnosząc się do przejęcia z końca stycznia.

Dla Stolt-Nielsen, który od lat dominuje w transporcie chemikaliów i cieczy, przejęcie Avenir LNG to strategiczny ruch.

– Chcemy być liderem w zrównoważonym transporcie morskim – deklarują przedstawiciele firmy.

