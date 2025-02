UE może mieć problem z osiągnięciem 90 procent zapełnienia magazynów gazu przed zimą

Unia Europejska stoi przed wyzwaniem wypełnienia magazynów gazu do 90 procent przed 1 listopada. Analitycy ostrzegają, że niższy poziom zapasów po zimie, spadek dostaw rurociągowych – w tym zatrzymanie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę – oraz rosnąca globalna konkurencja o LNG mogą sprawić, że osiągnięcie celu będzie trudne.



Niektórzy eksperci przewidują, że do listopada magazyny gazu w UE będą wypełnione jedynie w 70-80 procent. Inni uważają, że osiągnięcie 90 procent jest możliwe, ale wymagać będzie znacznie wyższych nakładów finansowych.

Rosnąca konkurencja na rynku LNG

Marina Tsygankova, dyrektor ds. globalnego gazu i LNG w LSEG, wskazuje, że jeśli warunki zimowe będą łagodne, poziom magazynów we wrześniu może sięgnąć 78 procent, co pozwoli na dalsze uzupełnianie zapasów do listopada. Jednak wzrost globalnego popytu na LNG, szczególnie w Chinach, Indiach i Pakistanie, utrudni dostęp do dostaw.

– Prawdopodobnie zaczniemy sezon magazynowania z niższego poziomu niż rok temu – powiedział brytyjski analityk rynku gazu.

– Jednocześnie mamy do czynienia z luką podażową wynikającą z ograniczonych dostaw rosyjskich, podczas gdy popyt rośnie na kluczowych rynkach światowych – dodał.

Jego zdaniem poziom zapełnienia magazynów do 1 listopada może wynieść zaledwie 70-75 procent.

Wzrost zapotrzebowania na gaz

Matteo Mazzoni, dyrektor ds. analityki energetycznej w ICIS, wskazuje, że zużycie gazu w Europie może wzrosnąć w 2025 roku o 3 procent w porównaniu z poprzednim rokiem, głównie z powodu zimniejszych temperatur.

Zasoby gazu w Europie Środkowo-Zachodniej mogą spaść do 37 procent do końca marca, co oznacza spadek o 21 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku. Jednak eksperci podkreślają, że ubiegłoroczna zima była wyjątkowo łagodna i nie powinna być punktem odniesienia.

Czy LNG wystarczy, by uzupełnić zapasy?

Analitycy przewidują, że zapotrzebowanie UE na LNG wzrośnie w 2025 roku o 13 procent do 110 mln ton, co wynika z ograniczenia dostaw rurociągowych. Jednak konkurencja na globalnym rynku LNG staje się coraz bardziej zacięta, a dostępność dostaw może nie być wystarczająca.

– Czy LNG wystarczy, by zaspokoić potrzeby wszystkich krajów? Prawdopodobnie nie – powiedział Mazzoni. Jego zdaniem UE może osiągnąć 90 procent poziomu magazynowania, ale koszty tego procesu będą wysokie.

Dodatkowo, ceny gazu na sezon letni są obecnie wyższe niż na zimę, co sprawia, że magazynowanie staje się mniej opłacalne.

Potrzeba zmian w regulacjach

Lobby energetyczne Eurogas zaapelowało do Komisji Europejskiej o ponowną ocenę regulacji dotyczących magazynowania gazu. Według Gergely’ego Molnara, analityka Międzynarodowej Agencji Energetycznej, przy obecnym tempie zużycia magazyny gazu mogą spaść poniżej 40 procent do końca marca.

Zbliżający się sezon letni będzie kluczowy dla odbudowy rezerw gazu w UE, jednak rosnące ceny, ograniczona podaż i konkurencja z Azją mogą sprawić, że zabezpieczenie dostaw na zimę będzie wyjątkowo trudne.

Montel News / Mateusz Gibała