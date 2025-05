Gaz zyskuje na znaczeniu. Rynek jest przekonany o jego strategicznej roli w Polsce

Gaz czeka świetlana przyszłość. Przez najbliższe 30 lat nie ma i nie będzie zamiennika gazu – powiedział Dariusz Bliźniak, prezes zarządu Respect Energy Fuels.

Gaz ziemny coraz wyraźniej jawi się jako fundament polskiej transformacji energetycznej. Strategia Grupy Orlen zakłada 50-procentowy wzrost zużycia tego surowca w nadchodzących latach. Potwierdzają to także liczne inwestycje w infrastrukturę gazową, nie tylko ze strony Orlenu, ale również innych podmiotów obecnych na rynku. Jak wskazują eksperci, to nie są jedynie prognozy – to konkretne działania, pokazujące, że rynek wierzy w gaz jako kluczowe paliwo przejściowe dla gospodarki.

– Jeżeli popatrzymy na strategię Grupy Orlen, która podkreśla wiodącą rolę gazu, i zakładany wzrost zużycia o 50 procent, to widać, że rynek jest przekonany, iż gaz odegra kluczową rolę w polskiej gospodarce – powiedział Bartłomiej Ślusarczyk, członek zarządu PGNiG Obrót Detaliczny, podczas konferencji Gazterm 2025.

Podkreślił on również rolę konkurencji, która – jego zdaniem – motywuje firmy do nieustannego rozwoju i reagowania na potrzeby rynku.

– To nie my przygotowujemy klientów, tylko oni nas – przychodząc do nas z różnymi problemami – powiedział. Wskazał również ciekawy trend: relokację niemieckich firm do Polski właśnie z myślą o lepszych warunkach wykorzystania gazu. Jak zaznaczył, nie chodzi jedynie o ceny, bo „to złożona kwestia, w której koszty są tylko jednym z wielu czynników”.

Walka o równe zasady

Zielona transformacja w kontekście gazu nabiera tempa. Coraz większą uwagę poświęca się zazielenianiu paliw – biometanowi, wodorowi, technologiom niskoemisyjnym.

– Wierzę, że zazielenienie gazu będzie tym mechanizmem, który poprawi akceptację gazu jako paliwa zaspokajającego potrzeby odbiorców – powiedział Krzysztof Noga, prezes Elenger Dystrybucja, podczas konferencji Gazterm 2025.

Nie wszyscy jednak patrzą na przyszłość rynku bez obaw. Istnieje kilka kluczowych wyzwań, które mogą zaważyć na rozwoju sektora. Jednym z nich są nieuczciwe warunki konkurencji.

– Aby mówić o prawdziwej konkurencyjności, muszą istnieć równe zasady gry – a dziś ich nie ma – powiedział Paweł Chałupka, prezes zarządu G.EN. Operator. Wskazał również na cztery płaszczyzny, w których toczy się walka o rynek: konkurencję bezpośrednią (pipe to pipe), dostęp do sieci, napięcia wokół przyszłości gazu w kontekście ETS2 oraz niejasne ramy prawne.

Z kolei Dariusz Bliźniak, prezes Respect Energy Fuels, zwraca uwagę na aspekt organizacyjny transformacji.

– Nie chodzi tylko o to, jakie paliwo będzie dominować. Kluczowe jest to, jak przeprowadzimy ten proces. Bez dobrej organizacji nie osiągniemy sukcesu – powiedział.

Na znaczeniu zyskuje także rynek giełdowy. Jak podkreśla Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Towarowej Giełdy Energii, Jarosław Ziębiec, liberalizacja rynku przyciąga nowych uczestników, a same giełdy potrafią działać efektywnie nawet przy ograniczonym udziale regulacji.

– Im mniej unijnych regulacji, tym lepiej radzą sobie giełdy – co pokazały ostatnie lata. Obroty wzrosły, a handel coraz częściej przenosi się na giełdę – powiedział.