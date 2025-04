Gazowce Orlenu na ulicach miast. Ruszyła kampania o bezpieczeństwie energetycznym

Grupa Orlen rozpoczęła nową kampanię edukacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa energetycznego. W ramach akcji na ulicach polskich miast pojawiły się gazowce z floty Orlenu, oznaczone specjalnymi hasłami i grafikami.

Charakterystyczne cysterny gazowe, na co dzień dostarczające paliwo do klientów, teraz pełnią dodatkową funkcję – są ruchomymi billboardami kampanii. Na ich bokach widnieją hasła zachęcające do refleksji nad tym, skąd pochodzi energia, którą wykorzystujemy w domach i firmach. Widoczne są też informacje o tym, jak Orlen inwestuje w infrastrukturę i nowe technologie, by zapewnić Polsce niezależność energetyczną. Pojazdy można spotkać w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk, ale także w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do gazu staje się coraz powszechniejszy.

Kampania nie ogranicza się do wizualnego przekazu. Orlen zapowiada, że w jej ramach odbędą się także działania edukacyjne – od spotkań z ekspertami po materiały informacyjne dostępne online. Chodzi o to, by pokazać, że bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko zadanie dla firm i rządu, ale temat, który dotyczy każdego z nas. W tle tych działań stoi rosnące znaczenie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w drodze do niskoemisyjnej przyszłości.

Bezpieczeństwo energetyczne języczkiem u wagi

Orlen podkreśla, że kampania jest odpowiedzią na współczesne wyzwania – od niestabilności na globalnych rynkach paliw po konieczność redukcji zależności od jednego dostawcy. Firma od lat rozwija własną flotę gazowców, które transportują skroplony gaz ziemny (LNG) z różnych zakątków świata, w tym z USA czy Kataru. Dzięki temu Polska może uniezależnić się od tradycyjnych źródeł i lepiej reagować na wahania cen czy przerwy w dostawach. Gazowce na ulicach mają przypomnieć, że te wysiłki mają realny wpływ na codzienne życie Polaków.

Orlen rozbudowuje infrastrukturę gazową

W ostatnich latach Orlen znacząco rozbudował swoją infrastrukturę gazową, w tym terminale LNG i sieci dystrybucyjne. To część szerszej strategii, która zakłada, że gaz będzie kluczowym elementem miksu energetycznego jeszcze przez dekady. Kampania ma uświadomić społeczeństwu, że stabilne dostawy paliwa to nie tylko kwestia ekonomii, ale i bezpieczeństwa narodowego – od ogrzewania domów po zasilanie przemysłu.

Inicjatywa Orlenu to nie tylko promocja własnych działań, ale i próba zaangażowania obywateli w dyskusję o energii. Firma chce pokazać, że transformacja energetyczna, choć zmierza w stronę odnawialnych źródeł, wciąż wymaga paliw takich jak gaz, które są mniej emisyjne niż węgiel, a jednocześnie bardziej niezawodne niż wiatr czy słońce w obecnych warunkach. W materiałach kampanii pojawiają się dane o tym, jak LNG przyczynia się do redukcji emisji CO2 w porównaniu z tradycyjnymi paliwami kopalnymi.

Kampania ruszyła w kluczowym momencie – wiosna 2025 roku to czas, gdy Europa nadal zmaga się z konsekwencjami wcześniejszych kryzysów energetycznych, a Polska intensywnie rozwija swoje zdolności w zakresie dywersyfikacji dostaw. Gazowce Orlenu na ulicach to symbol tych zmian – przypomnienie, że bezpieczeństwo energetyczne to proces, w który zaangażowane są zarówno wielkie firmy, jak i zwykli ludzie.

Orlen / Biznes Alert