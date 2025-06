Gaz i OZE to nierozłączna para – mówią zgodnie liderzy sektora energetycznego. Gaz nie konkuruje z odnawialnymi źródłami energii, ale je uzupełnia. Same farmy OZE bez magazynów „mają mało sensu”, a system bez gazu nie zapewni stabilnych dostaw – ostrzegali prezesi Orlenu, Gaz-Systemu i PSE.

Podczas Europejskiego Kongresu Finansowego liderzy kluczowych spółek sektora – Orlenu, Gaz-System i Polskich Sieci Elektroenergetycznych – zgodnie wskazali, że transformacja energetyczna bez gazu i OZE nie ma szans powodzenia. Choć każdy z prezesów mówił z innej perspektywy, wspólnym mianownikiem ich wypowiedzi była potrzeba łączenia odnawialnych źródeł energii z gazem oraz pilna konieczność inwestycji w magazyny energii i technologie bilansujące.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara w trakcie konferencji opowiedział o planie rozwoju OZE przez Orlen – z obecnych 1,3 GW do 12,9 GW do roku 2035. Podkreślił jednak, że realizacja tego celu jest obarczona ogromnymi wyzwaniami:

– Bardzo ambitne zadanie z punktu widzenia kilku rzeczy, ale dwóch najistotniejszych. Pierwsza oczywiście to energetyka wiatrowa na morzu. Średni czas instalacji takiej farmy wiatrowej na morzu w Europie to jest 11 lat. W Chinach 5 lat. My w przyszłym roku oddamy jedną farmę, to będzie mniej więcej 1,4 GW. Przygotowujemy się do aukcji, która będzie w tym roku mniej więcej też na 1,4 GW. I to jest bardzo ambitne zadanie. Jeśli odejmiemy z tych 11 lat te kilka, które już przeszło, to widzimy, że po roku 2035 ta druga farma będzie uruchomiona – stwierdził prezes Orlenu.

Gaz uzupełni OZE