Energetyka będzie jednym z głównych tematów Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego w Dubaju Alert

Energetyka będzie jednym z głównych tematów rozmów bilateralnych podczas Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego, które odbędzie się 28 marca w Dubaju. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach wystawy EXPO 2020.

Nowy bodziec rozwoju współpracy Polski i Afryki

– Ważnym tematem rozmów będzie energetyka i zielona transformacja. Jednym z istotniejszych spotkań, które odbędę na łamach forum, będzie rozmowa z ministrem ds. zasobów naturalnych, energii i stali, z którym będziemy rozmawiać o potencjale i zacieśnieniu współpracy w branży energetycznej. Ten temat jest dziś szczególnie ważny w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i dążeń Europy do porzucenia dostaw surowców energetycznych sprowadzanych z Rosji. Afryka ma ogromny potencjał, coraz większe inwestycje trafiają do sektora energetycznego i wydobywczego, co stwarza coraz większe szanse na współpracę i zwiększenie roli Afryki w tej dziedzinie – odpowiedział Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii na pytanie BiznesAlert.pl podczas spotkania zorganizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

– Energetyka będzie odgrywać ważną rolę w rozmowach podczas forum w Dubaju. Afryka potrzebuje transformacji energetycznej, elektryfikacji, i to jest ogromna szansa polskich przedsiębiorstw. Widzimy duże zainteresowanie energetyką odnawialną, ale nie tylko. Pamiętajmy, że w Afryce wciąż królują surowce kopalne, co też daje naszym firmom szanse na sukces na tym rynku, szczególnie w obszarze górnictwa, maszyn i urządzeń górniczych oraz technologii wydobycia węgla. To wszystko chcemy wykorzystać do tego, aby polska gospodarka czerpała korzyści ze współpracy – powiedział Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Poza spotkaniami bilateralnymi, cały moduł forum ma dotyczyć zrównoważonego i zielonego rozwoju oraz współpracy pomiędzy Polską a państwami Afryki.

Forum organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu odbędzie się 28 marca. W konferencji weźmie udział ponad 250 przedsiębiorców z Polski i Afryki oraz delegacje rządowe państw afrykańskich.

Mariusz Marszałkowski