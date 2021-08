Energetyka łączy się z bezpieczeństwem. NATO włącza się w konferencję w Rzeszowie Alert

Organizowana w tym roku po raz szósty Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” zyskała kolejnego partnera. To Pion Dyplomacji Publicznej Kwatery Głównej NATO (Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego).

W wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 13 i 14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, udział zapowiedziało już kilku przedstawicieli rządu (ministrowie Piotr Naimski, Ireneusz Zyska i Zbigniew Gryglas), a także członkowie zarządów i menedżerowie z czołowych polskich firm energetycznych oraz cenieni eksperci i naukowcy z wiodących ośrodków badawczych z całej Polski.

– Dzięki nawiązaniu współpracy z NATO, organizowana na Politechnice Rzeszowskiej konferencja zyskuje międzynarodowy wymiar – mówi prof. dr hab. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej. – Organizatorzy kolejnych konferencji z cyklu „Bezpieczeństwo energetyczne” dbają, by poziom wystąpień czy to plenarnych czy w dyskusjach panelowych, jak i w referatach naukowych był jak najwyższy, co zostało docenione przez prestiżowego partnera.

Pion Dyplomacji Publicznej Kwatery Głównej NATO prowadzi i wspiera konferencje, seminaria, imprezy publiczne i inne projekty informacyjne, które pozwalają na podnoszenie świadomości i zrozumienia wartości, polityki i działań Sojuszu. Równocześnie zapewniają podnoszenie poziomu debaty na temat kwestii związanych z pokojem, bezpieczeństwem i obronnością.

– Dzięki aktywnemu udziałowi przedstawicieli NATO, uczestnicy konferencji będą mogli spojrzeć na sprawy bezpieczeństwa energetycznego z szerzej perspektywy – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, profesor Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu konferencji. – Poruszone zostaną także nowe tematy, np. międzynarodowe implikacje zmian klimatu dla polityki bezpieczeństwa.

Sojusz Północnoatlantycki dostosowuje swoją strategię do zmieniającej się sytuacji na świecie. A zaangażowanie się w wydarzenie poświęcone energetyce jest tego konsekwencją.

– Istotnym obszarem dla Sojuszu jest energetyka, ponieważ istnieje wiele związków przyczynowych pomiędzy energetyką i bezpieczeństwem – mówi komandor podporucznik Tomasz Chyła, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza i starszy wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. – Wyrazem wagi tych kwestii jest przedstawiona przez sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga agenda „NATO 2030” wskazująca kierunki działań sojuszników w najbliższej dekadzie. Dokument, który rozpoczyna dyskusję nad nową strategią bezpieczeństwa Sojuszu (tzw. Koncepcją Strategiczną NATO), podkreśla znaczenie takich aspektów jak m.in.: wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo w wymiarze transatlantyckim, bezpieczeństwo energetyczne państw wschodniej flanki Paktu w kontekście polityki Federacji Rosyjskiej, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna Europy czy wreszcie istotność nowoczesnych technologii w procesie transformacji energetycznej.

Tematy, które pojawią się na VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2021 w trakcie paneli, których partnerem jest NATO Public Diplomacy Division, to m.in. wspomniane już bezpieczeństwo energetyczne państw wschodniej flanki NATO, surowce krytyczne czy też zabezpieczenie infrastruktury energetycznej na Bałtyku z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w tym systemów autonomicznych.

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza