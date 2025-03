R.Power wchodzi do Rumunii. Ponad 12 milionów euro na fotowoltaikę i magazyny energii

Grupa R.Power, lider sektora OZE w Europie, pozyskała 12,4 miliona euro od Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę pierwszych elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii o mocy 23 MWp – podaje komunikat spółki. To kolejny krok w międzynarodowej ekspansji, wsparty także dotacją 63,8 milionów złotych na magazyn energii.

26 marca 2025 roku Grupa R.Power, jeden z europejskich liderów w sektorze odnawialnych źródeł energii, ogłosiła kolejny sukces w swojej międzynarodowej ekspansji. Spółka zawarła umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na kwotę 12,4 miliona euro w formule project finance, która sfinansuje budowę pierwszych elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii o łącznej mocy 23 MWp. To druga taka umowa R.Power poza Polską – po podobnym projekcie w Portugalii w 2024 roku – i ważny krok w realizacji strategii rozwoju na rynkach zagranicznych.

Pozyskane od BGK 12,4 miliona euro (ok. 53 miliony złotych przy kursie 4,27 PLN/EUR z 26 marca) zostanie przeznaczone na budowę szeregu instalacji fotowoltaicznych w Rumunii. Projekty o mocy 23 MWp mają powstać w południowo-wschodniej części kraju, gdzie nasłonecznienie sięga 1400 kWh/m² rocznie – więcej niż w Polsce (1100 kWh/m²).

Elektrownie będą produkować ok. 32 GWh energii rocznie, co wystarczy do zasilenia 8 tysięcy rumuńskich gospodarstw domowych (przy średnim zużyciu 4000 kWh na rok).

– Pozyskane finansowanie pozwala nam na dynamiczną ekspansję na rynku rumuńskim i kontynuację naszej strategii rozwoju międzynarodowego. Rumunia jest dla nas kluczowym rynkiem, a pierwsze elektrownie fotowoltaiczne R.Power w tym kraju stanowią ważny krok w umacnianiu naszej pozycji jako wiodącego producenta zielonej energii w Europie – powiedział Tomasz Sęk, wiceprezes zarządu R.Power.

– Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polskie spółki w ich międzynarodowych ambicjach rozwoju biznesu. Przyznając finansowanie wzmacniamy także internacjonalizację polskiego kapitału. Udzielony długoterminowy kredyt inwestycyjny jest elementem naszej oferty wspierającej zrównoważone inwestycje. Cieszymy się, że pozyskane przez spółkę fundusze przyczynią się jednocześnie do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Rumunii, a pośrednio całej Unii Europejskiej – powiedział Piotr Kuffel, dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Finansowanie w formule project finance oznacza, że kredyt jest zabezpieczony przyszłymi przychodami z projektów, a nie aktywami spółki, co minimalizuje ryzyko dla R.Power i podkreśla zaufanie BGK do rentowności inwestycji. Rumunia ma 30 procentowy udział OZE w miksie energetycznym w 2024 roku, wciąż opiera się na węglu (25 procent) i gazie (20 procent), więc nowe instalacje R.Power pomogą zwiększyć udział zielonej energii, wspierając unijny cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Powstaną również magazyny energii

R.Power nie ogranicza się do fotowoltaiki. W grudniu 2024 roku spółki zależne Grupy podpisały z rumuńskim Ministerstwem Energii umowę o bezzwrotną dotację w wysokości 74,6 miliona lejów (ok. 63,8 miliona złotych przy kursie 0,85 PLN/RON). Środki te sfinansują budowę magazynu energii o mocy 127 MW i pojemności 254 MWh – pierwszego takiego projektu R.Power w Rumunii i jednego z największych w regionie. Magazyn, zdolny przechowywać energię dla 60 000 domów przez godzinę, pozwoli stabilizować sieć i gromadzić nadwyżki z fotowoltaiki, rozwiązując problem zmienności produkcji OZE.

Inwestycja wpisuje się w unijny trend – w 2024 roku moc magazynów energii w UE wzrosła o 40 procent do 10 GWh (Ember), a Rumunia staje się liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt ma ruszyć w 2026 roku i zakończyć się w 2028 roku, wzmacniając pozycję R.Power jako innowatora w regionie.

R. Power / BGK / Biznes Alert