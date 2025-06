Rozpoczęła się budowa bazy PGE Baltica w Ustce

Symboliczne wbicie łopaty oficjalnie zainaugurowało budowę bazy operacyjno-serwisowej w porcie w Ustce. Nowoczesna infrastruktura portowa ma być gotowa do użytku w IV kwartale 2026 roku. Pierwszą morską farmą wiatrową, która będzie obsługiwana z tej lokalizacji, będzie Baltica 2 – realizowana wspólnie przez PGE i Ørsted.

We wtorek, 3 czerwca, na terenie budowy bazy PGE Baltica w centrum usteckiego portu odbyła się uroczystość rozpoczynająca inwestycję. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele inwestora – Grupy PGE, partnera projektu – firmy Ørsted, generalnego wykonawcy – Korporacji Budowlanej Doraco oraz inżyniera kontraktu – Sweco Polska. Obecni byli także przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy i zaproszeni goście.



– Baza operacyjno-serwisowa, której budowę właśnie rozpoczęliśmy w Ustce, będzie pełniła ważną rolę w nowoczesnej energetyce budowanej obecnie przez Grupę PGE, a której kluczowym elementem są morskie farmy wiatrowe, takie jak Baltica 2. Inwestycja ta nie tylko zapewni sprawne funkcjonowanie farm zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim, ale także zmieni oblicze i rolę portu w Ustce, tworząc trwale jego nową funkcjonalność i dając nowe miejsca pracy – powiedział Przemysław Jastrzębski, wiceprezes zarządu PGE ds. finansowych.

– Jestem przekonany, że nasza inwestycja dzięki systemowi lokalnych dostawców

i kooperantów będzie również impulsem rozwojowym dla całego regionu Pomorza – dodał Jastrzębski.

Ustka sercem offshore’u

Do tej pory Ustka kojarzyła się w Polsce głównie z miejscem wakacyjnego wypoczynku. Dzięki inwestycji i docelowo obsłudze przez bazę farm wiatrowych, miasto zacznie funkcjonować także poza sezonem letnim, stając się ważnym punktem na mapie polskiej energetyki wiatrowej i atrakcyjnym miejscem pracy dla ekspertów w tym sektorze.

– Baza w Ustce będzie sercem operacyjnym naszych projektów offshore wind.

To tutaj będą koordynowane działania serwisowe i logistyczne dla farmy Baltica 2,

a w przyszłości także dla kolejnych morskich farm wiatrowych. To stąd prowadzony będzie bieżący monitoring, planowe przeglądy i serwis turbin wiatrowych na Bałtyku – wyjaśnił Bartosz Fedurek, prezes zarządu PGE Baltica.

– Baza w Ustce to doskonały przykład zaangażowania polskiego przemysłu do realizacji projektów dla morskiej energetyki wiatrowej. Od samego początku aż do dziś w projekt zaangażowanych zostało ponad 30 podmiotów – wszystkie krajowe. A biorąc pod uwagę sam proces budowy i potem wieloletnie funkcjonowanie tego typu obiektów, możemy liczyć w przyszłości na jeszcze większy udział firm z Pomorza w całym łańcuchu dostaw – podkreślił.

Oficjalne rozpoczęcie budowy to ważny moment na osi czasu planowanych na najbliższe miesiące prac.

– Wiatr już wieje w nasze żagle, teraz tylko nabieramy prędkości. Dziś uroczyście uruchamiamy budowę i z entuzjazmem wchodzimy w proces realizacji. Z naprawdę wielką satysfakcją angażujemy się w kluczową dla Polski inwestycję offshore nad Bałtykiem. Współpraca z PGE Baltica to doskonała okazja, by wykorzystać wiedzę i doświadczenie zespołu Doraco w zakresie budowy oraz modernizacji złożonych konstrukcji hydrotechnicznych. Nasza praca złoży się na fundament dalszego rozwoju sektora offshore w Polsce oraz przyczyni się do procesu transformacji energetycznej w naszym kraju – powiedział Radosław Jarosiewicz, wiceprezes zarządu Korporacji Budowlanej Doraco.

– Co więcej jako polska firma nabieramy dodatkowych doświadczeń, które będziemy mogli wykorzystywać w działaniach na rzecz rozwoju Polski, a współpracując z polskimi firmami w roli partnerów czy podwykonawców, wspieramy rozwój krajowego local contentu, co

z szerszej perspektywy daje imponujący wynik. Jesteśmy z tego bardzo dumni – dodał.

Baza operacyjno-serwisowa (O&M – ang. operation and maintenance) powstanie na powierzchni ponad 2,3 ha w miejscu, gdzie przed laty działała przetwórnia ryb „Korab”. Składać się będzie z budynku administracyjno-socjalnego, budynku magazynowego, placu manewrowego oraz nabrzeża, przy którym cumować będą specjalne, szybkie statki serwisowe do transportu załóg na obszar farm wiatrowych na morzu (tzw. CTV – ang. crew transfer vessel). Wokół zabudowań bazy powstaną tereny zielone o łącznej powierzchni ok. 5500 m kw. Planowane zakończenie prac budowlanych to IV kwartał 2026 roku.

Pierwszą farmą wiatrową obsługiwaną z usteckiej bazy PGE będzie morska farma wiatrowa Baltica 2, którą PGE buduje na Bałtyku wraz z duńską firmą Ørsted. Ma ona zostać oddana do użytku w 2027 roku. Poza przyszłą funkcją serwisową ustecka baza będzie stanowić zaplecze w trakcie budowy tej farmy na morzu. Z Ustki będą wypływać ekipy pracowników wspierających proces budowy.

