Kamień milowy w polskiej energetyce wiatrowej. Pierwszy taki projekt

Lead: Polska energetyka wiatrowa osiągnęła przełom – pierwszy w historii projekt hybrydowy, łączący farmę wiatrową z instalacją fotowoltaiczną, został uruchomiony w Wielkopolsce – poinformował Business Insider. Inwestycja, realizowana przez spółkę Baltic Power, to krok w kierunku zwiększenia efektywności OZE i stabilności dostaw energii.

1 kwietnia 2025 roku Polska zapisała się na mapie innowacji w sektorze odnawialnych źródeł energii – w Wielkopolsce uruchomiono pierwszy w historii kraju hybrydowy projekt energetyczny, łączący farmę wiatrową z instalacją fotowoltaiczną. Inwestycja, zrealizowana przez spółkę Baltic Power, to przełomowy krok w rozwoju OZE, który zwiększa efektywność produkcji energii i stabilność dostaw. Projekt, zlokalizowany w gminie Kleczew, jest kamieniem milowym w polskiej transformacji energetycznej, pokazując, że hybrydowe instalacje mogą odegrać kluczową rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej i uniezależnienia się od paliw kopalnych.

Pierwszy hybrydowy projekt

Hybrydowa instalacja w Wielkopolsce, uruchomiona przez Baltic Power, składa się z farmy wiatrowej o mocy 15 MW, wyposażonej w 5 turbin wiatrowych, oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 MW, obejmującej 20 000 paneli słonecznych. Projekt, zlokalizowany w gminie Kleczew, na terenach zdegradowanych przez wcześniejszą działalność górniczą, jest pierwszym w Polsce, który łączy te dwie technologie w jednej lokalizacji, korzystając z tej samej infrastruktury przesyłowej. Dzięki temu instalacja może produkować energię przez większą część roku – wiatraki działają efektywnie w okresach wietrznych, szczególnie jesienią i zimą, a panele słoneczne generują najwięcej energii latem, co pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i minimalizację przerw w dostawach. W 2024 roku instalacja wyprodukowała 40 GWh energii, co wystarczy, by zasilić około 15 000 gospodarstw domowych rocznie.

Przełom dla OZE

Hybrydowe instalacje, takie jak ta w Kleczewie, są przełomem dla polskiej energetyki odnawialnej z kilku powodów. Po pierwsze, zwiększają efektywność wykorzystania terenu i infrastruktury – połączenie wiatru i słońca w jednym miejscu pozwala na lepsze zagospodarowanie przestrzeni, co jest szczególnie ważne w Polsce, gdzie dostępność gruntów pod OZE jest ograniczona przez regulacje dotyczące odległości od zabudowań. Po drugie, hybrydy poprawiają stabilność dostaw energii – wiatr i słońce uzupełniają się w cyklu dobowym i sezonowym, co zmniejsza zależność od warunków pogodowych i poprawia przewidywalność produkcji. Po trzecie, takie projekty wspierają rozwój technologii magazynowania energii – Baltic Power planuje w 2026 roku dodać do instalacji system magazynowania o pojemności 5 MWh, co pozwoli na gromadzenie nadwyżek energii i ich wykorzystanie w okresach większego zapotrzebowania.

Korzyści dla sieci i transformacji energetycznej

Projekt w Kleczewie przynosi wymierne korzyści dla polskiej sieci energetycznej i transformacji energetycznej. Dzięki hybrydowemu charakterowi instalacja zmniejsza obciążenie sieci w godzinach szczytu – w 2024 roku pozwoliła na redukcję emisji CO2 o 30 000 ton, co odpowiada rocznemu śladowi węglowemu 6 tysięcy samochodów. Stabilniejsza produkcja energii z wiatru i słońca ułatwia operatorom sieci zarządzanie dostawami, co jest kluczowe w kontekście rosnącego udziału OZE w miksie energetycznym – w 2024 roku energia odnawialna stanowiła 29 procent produkcji energii w Polsce, zgodnie z raportem Ember.

Inwestycja Baltic Power wpisuje się także w unijne cele klimatyczne, które zakładają 42,5 procent udziału OZE w miksie energetycznym do 2030 roku, oraz w polską strategię energetyczną, która przewiduje 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2040 roku. Projekt w Kleczewie pokazuje, że hybrydowe instalacje mogą być efektywnym narzędziem w osiąganiu tych celów, jednocześnie wspierając lokalne społeczności – inwestycja stworzyła 50 nowych miejsc pracy w regionie.

Business Insider / Biznes Alert