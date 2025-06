Nowa strategia PGE przewiduje 235 miliardów złotych inwestycji do 2035 roku

235 miliardów złotych inwestycji w ciągu 10 lat, w tym 175 miliardów złotych nakładów utrzymaniowych i rozwojowych, 39 miliardów złotych na akwizycje – przewiduje opublikowana w czwartek nowa strategia PGE do 2035 roku.

Polska Grupa Energetyczna tłumaczy w swoim komunikacie, że nowa strategia została opracowana w odpowiedzi na „rosnącą zmienność rynku, nieprzewidywalność otoczenia, potrzebę odpowiedzialnej transformacji sektora oraz wyzwania związane z realizacją megaprojektów energetycznych”.

W ramach programu inwestycyjnego 75 miliardów złotych zostanie przeznaczone na rozwój dystrybucji, 85 miliardów złotych na morską i lądową energetykę odnawialną, 37 miliardów złotych na nowy segment elastycznych mocy gazowych, 14 miliardów złotych na magazynowanie energii oraz 18 miliardów złotych na segment ciepłownictwa. „Grupa PGE przewiduje zmianę struktury zysku operacyjnego w taki sposób, że obok segmentów regulowanych i energii z OZE coraz większy udział będą miały nowe segmenty mocy gazowych i magazynów energii, co przełoży się na wzrost wyniku EBITDA z 11 miliardów złotych w 2024 roku do 17 miliardów złotych w 2030 roku i 30 miliardów złotych w 2035 roku” – argumentuje PGE.



Na OZE ma zostać przeznaczone 85 miliardów złotych, co ma prowadzić do wzrostu mocy aktywów odnawialnych do 9 GW.

PGE zakłada też budowę do 10 GW mocy gazowych, w tym 4 GW w technologii CCGT i 6 GW w technologii OCGT, co ma kosztować 37 miliardów złotych. Przy czym budowa niemal połowy tych mocy w latach 2030-2035 uzależniona będzie od kierunków ewolucji mechanizmów wsparcia w Polsce.

Celem strategicznym jest też osiągnięcie 18 GWh pojemności magazynów energii elektrycznej, co przełoży się na ok. 60 procent udziału w polskim rynku. Przy czym 10 GWh ma pochodzić z elektrowni szczytowo-pompowych, a 8 GWh z magazynów bateryjnych. Zakłądane nakłady to 14 miliardów złotych.

PGE wraca do wypłacania dywidend

Strategia przewiduje wznowienie regularnych wypłat dywidendy dopiero po osiągnięciu powtarzalnego zysku netto, utrzymaniu dodatnich wolnych przepływów pieniężnych przez co najmniej dwa lata, zachowaniu ratingu inwestycyjnego oraz braku jednorazowych zdarzeń znacząco obciążających “cash flow”.

