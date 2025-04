PGE Obrót i Microsoft łączą siły. Firmy podpisały list intencyjny i będą współpracować w obszarze AI

PGE Obrót, obsługujący niemal 6 milionów klientów, podpisał list o współpracy z Microsoftem, by wykorzystać sztuczną inteligencję w obsłudze i sprzedaży – poinformowała spółka. Partnerstwo ma na celu zwiększenie efektywności procesów i podniesienie jakości usług, co może wyznaczyć nowy standard w sektorze energetycznym.

PGE Obrót, spółka z Grupy PGE obsługująca niemal 6 milionów odbiorców energii elektrycznej, nawiązała strategiczną współpracę z Microsoftem, liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, by zrewolucjonizować swoje procesy obsługowe i sprzedażowe. List o współpracy, podpisany 1 kwietnia 2025 roku, zakłada realizację projektów pilotażowych z wykorzystaniem technologii AI, takich jak M365 Copilot i Azure OpenAI, które mają zwiększyć efektywność i jakość usług. Partnerstwo to wpisuje się w szerszy trend cyfrowej transformacji sektora energetycznego, który w obliczu rosnących oczekiwań klientów i dynamicznego rynku szuka nowoczesnych rozwiązań, by sprostać wyzwaniom przyszłości.

Współpraca PGE Obrót z Microsoftem ma na celu wypracowanie nowych kierunków i inicjatyw, które pozwolą spółce zwiększyć efektywność kluczowych procesów i podnieść jakość obsługi klientów.

– Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie technologii AI przyniesie wymierne korzyści w naszej działalności. Sztuczna inteligencja staje się kluczowym narzędziem, który pozwala szybciej rozwijać się na dynamicznym rynku i lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby klientów. To nie tylko usprawnienie procesów, ale także konsekwentne podnoszenie jakości obsługi – a to jeden z naszych priorytetów. Dlatego aktywnie testujemy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania technologiczne, które wspierają te działania – mówi Sebastian Janda, Prezes Zarządu PGE Obrót.

AI ma pomóc w szybszej obsłudze klienta

Firma, obsługująca zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy czy samorządy, chce dzięki AI szybciej reagować na potrzeby klientów, oferując bardziej spersonalizowane i efektywne usługi. Microsoft, z kolei, widzi w tym partnerstwie szansę na dalsze umocnienie swojej pozycji w sektorze energetycznym.

– Cyfrowa transformacja sektora energetycznego przyspiesza. Dlatego jesteśmy dumni z nawiązania współpracy z PGE Obrót, która pozwoli nam wspólnie eksplorować potencjał sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania takie jak M365 Copilot oraz Azure OpenAI przyczynią się do znaczącej poprawy produktywności oraz jakości obsługi klientów PGE Obrót – mówi Tomasz Dreslerski Dyrektor Segmentu Enterprise.

Współpraca skupi się na kilku kluczowych obszarach, w których sztuczna inteligencja może przynieść największe korzyści. PGE Obrót planuje wykorzystać AI w obsłudze i rozliczeniach klientów, wsparciu sprzedaży, a także w procesach posprzedażowych i obsłudze reklamacji – w tych dziedzinach technologia może zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak generowanie faktur czy odpowiadanie na zapytania klientów, co pozwoli zaoszczędzić czas i zasoby. Przykładowo, boty oparte na Azure OpenAI mogą obsługiwać proste pytania klientów w czasie rzeczywistym, a M365 Copilot może wspierać pracowników w analizie danych i przygotowywaniu ofert. Projekty pilotażowe, które rozpoczną się w najbliższych miesiącach, mają potwierdzić skalę tych możliwości, a następnie doprowadzić do pełnego wdrożenia i komercjalizacji wypracowanych rozwiązań, co może zrewolucjonizować sposób, w jaki PGE Obrót zarządza relacjami z klientami.

Sektor energetyczny na fali zmian

Partnerstwo PGE Obrót z Microsoftem jest częścią szerszego trendu cyfrowej transformacji w sektorze energetycznym, który w Polsce przyspiesza w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów i potrzebę większej efektywności. PGE Obrót, jako firma obsługująca niemal 6 milionów odbiorców, stawia na nowoczesne technologie, by sprostać tym wyzwaniom – już teraz rozwija zdalne kanały kontaktu, umożliwiając klientom załatwianie spraw online w sposób wygodny i bezpieczny. Współpraca z Microsoftem wpisuje się w tę strategię, oferując narzędzia, które mogą nie tylko usprawnić procesy wewnętrzne, ale także zwiększyć konkurencyjność firmy na dynamicznym rynku. W kontekście globalnym sektor energetyczny coraz częściej sięga po AI, by poprawić zarządzanie danymi, prognozować zużycie energii i optymalizować obsługę klienta, co pokazuje, że takie partnerstwa, jak to między PGE Obrót a Microsoftem, mogą wyznaczyć nowy standard w branży.

PGE / Biznes Alert