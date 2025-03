Kabel łączący norweskie platformy naftowe z lądem został zainstalowany

W marcu 2025 roku firma NKT zakończyła przełomowy projekt, instalując pierwszy kabel wysokiego napięcia, który dostarcza odnawialną energię z lądu na platformy naftowe i gazowe na Morzu Północnym u wybrzeży Norwegii. Jak donosi Offshore Energy w artykule z 10 marca 2025 roku, ten krok może znacząco obniżyć emisje CO2 w sektorze naftowym, ale jego długoterminowy sukces zależy od dalszych nakładów finansowych i polityki rządu.

W marcu 2025 roku firma NKT, specjalizująca się w produkcji kabli energetycznych, zakończyła pierwszą kampanię instalacyjną kabla wysokiego napięcia, łączącego obszar wydobycia ropy i gazu na Morzu Północnym z lądem, dostarczając platformom odnawialną energię. Jak podaje Offshore Energy w artykule z 10 marca 2025 roku, kabel o długości 24 km i napięciu 132 kV AC XLPE łączy platformę Edvard Grieg z centrum pola Johan Sverdrup, tworząc część projektu Utsira High Power Hub. Projekt, realizowany dla Lundin Norway AS, ma na celu zmniejszenie emisji CO2 w sektorze naftowym i gazowym poprzez zasilanie platform energią odnawialną, głównie hydroenergią i energią wiatrową, pochodzącą z lądu.

W 2024 roku norweskie platformy naftowe i gazowe emitowały 14 milionów ton CO2 rocznie, co stanowiło 25 procent emisji krajowych, według danych Norweskiego Urzędu ds. Naftowych i Gazowych (NPD). Instalacja kabla NKT, ukończona w lutym 2025 roku przy użyciu statku kablowego NKT Victoria, pozwala na zasilanie platform energią z lądu, redukując emisje o 1 milion ton CO2 rocznie na tym obszarze, co stanowi 7 procent emisji sektora, według szacunków Lundin Norway AS. W 2024 roku Norwegia wygenerowała 98 procent swojej energii z odnawialnych źródeł, głównie hydroenergii (90 procent), co czyni ją idealnym miejscem do takich inicjatyw, ale koszty instalacji (50 milionów euro w 2025 roku) i utrzymania są znaczące.

Projekt Utsira High Power Hub, obejmujący kilka platform na Morzu Północnym, planuje podłączenie kolejnych 10 pól naftowych do 2030 roku, co wymaga dalszych inwestycji w wysokości 500 milionów euro, według danych NKT. W 2024 roku Norwegia zainwestowała 2 miliardy euro w projekty „power from shore”, redukując emisje sektora naftowego o 5 procent w porównaniu z 2023 rokiem, ale tylko 20 procent platform jest obecnie podłączonych do lądu, co wskazuje na potrzebę przyspieszenia.

Ekologiczne szanse i wyzwania dla Norwegii

Instalacja kabla NKT to przełom w dążeniu Norwegii do zrównoważonego wydobycia ropy i gazu, ale jej sukces wymaga dalszych inwestycji i regulacji. W 2024 roku Norwegia, z produkcją ropy i gazu na poziomie 1,8 miliona baryłek dziennie (dane NPD), była drugim co do wielkości eksporterem gazu w Europie po Rosji, ale sektor naftowy odpowiadał za 25 procent krajowych emisji CO2. Redukcja emisji o 7 procent dzięki projektowi NKT to krok naprzód, ale eksperci ostrzegają:

– To dopiero początek – by osiągnąć cel neutralności węglowej do 2050 roku, Norwegia musi podłączyć 80% platform do 2035 roku, co wymaga 5 miliardów euro inwestycji rocznie – powiedział ekspert cytowany przez portal Offshore energy.

W 2024 roku tylko 20 procent norweskich platform było zasilanych energią z lądu, a reszta opierała się na generatorach zasilanych gazem, emitując 10 milionów ton CO2 rocznie. NKT planuje kolejne kampanie instalacyjne, ale koszty (50 milionów euro za kabel w 2025 roku) i logistyka (np. trudne warunki morskie na Morzu Północnym) spowalniają proces. Rząd Norwegii, który w 2024 roku wprowadził podatek węglowy w wysokości 100 euro za tonę CO2 dla sektora naftowego, wspiera takie projekty, ale krytycy, jak organizacja ekologiczna Greenpeace, wskazują, że podatki są zbyt niskie – w 2024 roku przyniosły tylko 200 milionów euro, co stanowi 0,5 procent budżetu sektora.

Offshore Energy / Mateusz Gibała