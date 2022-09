Dlaczego Polacy płacą trzy razy więcej od średniej za politykę klimatyczną Alert

Polski Instytut Ekonomiczny obliczył, że koszt emisji CO2 w produkcji jednej megawatogodziny energii w Polsce jest trzykrotnie wyższy od średniej unijnej.

Komin w Elektrowni Kozienice. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Średni koszt uprawnień do emisji CO2 z systemu handlu emisjami EU ETS wynosił w 2022 roku w Polsce 280 zł na megawatogodzinę. Powód to wysoka intensywność węglowa, czyli duża emisja przy wytwarzaniu energii w tym kraju.

– Wysoki średni koszt uprawnień wynika z bardziej emisyjnej struktury produkcji energii elektrycznej w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE (średnia intensywność emisji w UE-27 wynosi ok. 230 gCO2ekw/kWh) – piszą eksperci PIE.

To wyzwanie wobec wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. – W 2021 roku nastąpił bezprecedensowy wzrost uprawnień do emisji CO2 w EU ETS (z ok. 33 EUR/t w dniu 04.01.2021 roku do ponad 80 EUR/t w dniu 31.12.2022 roku). W ostatnich miesiącach 2021 roku spowodowany był on w dużej części wzrostem cen gazu i spadkiem jego dostępności, co wymusiło na operatorach konieczność użycia tańszych i bardziej emisyjnych paliw, takich jak węgiel[1]. W 2022 roku ceny EU ETS w bardzo istotny sposób pozostawały uzależnione od wojny w Ukrainie, sankcji wobec Rosji i polityki gazowej UE – czytamy w analizie PIE.

Polska postuluje reformę EU ETS przed szczytem Unii Europejskiej poświęconym kryzysowi energetycznemu podsycanemu przez Gazprom. Polacy proponują zamrożenie tego systemu. Nie informują o innych propozycjach jego zmiany.

Polski Instytut Ekonomiczny/Wojciech Jakóbik

[1] Kobize (2021), Raport z rynku CO2, nr 117, https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/raport_co2/2021/KOBiZE_Analiza_rynku_CO2_grudzie%C5%84_2021.pdf [dostęp: 07.09.2022].