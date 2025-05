Orlen inwestuje w technologię wodorową firmy Hystar

Fundusz Orlen VC zainwestował w norweską firmę Hystar, producenta nowoczesnych elektrolizerów PEM, które umożliwiają efektywną i zeroemisyjną produkcję wodoru. Dzięki opatentowanej technologii wykorzystującej nawet 90 procent cieńsze membrany niż standardowe rozwiązania, elektrolizery Hystar osiągają wyższą wydajność energetyczną i niższy koszt produkcji wodoru.

Inwestycja wpisuje się w strategię Grupy Orlen, która do 2035 roku planuje zużywać rocznie 350 tysięcy ton odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru. Wsparcie technologiczne i dostęp do know-how norweskiej firmy ma przyspieszyć realizację celów związanych z transformacją energetyczną.

– Inwestycja Orlen VC w spółkę Hystar zapewni nam wsparcie technologiczne dla projektów wodorowych realizowanych w Grupie Orlen. Hystar dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, które mają pozwolić już w 2027 roku produkować wysokosprawne elektrolizery membranowe o łącznej mocy 1,5 GW rocznie. Dzięki zaangażowaniu kapitałowemu Grupa Orlen zyskuje dostęp nie tylko do urządzeń, ale także know-how oraz możliwość współpracy m.in. przy rozwoju technologii i jej wdrożeniu. To rozwiązanie może być również istotnym wsparciem w realizacji celów strategicznych Orlen na najbliższą dekadę, zwłaszcza, że do 2035 roku chcemy wykorzystywać rocznie 350 tysięcy ton wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego – mówi Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlen.

Za 2 lata uruchomią linię produkcyjną

Hystar AS to norweska firma, produkująca innowacyjne membranowe stosy elektrolizerów o mocy 0,65 MW oraz gotowe elektrolizery spełniające normy ISO 17268, o mocy 5 MW. Urządzenia Hystar wykorzystują membrany, które są o 90 procent cieńsze niż konwencjonalne alternatywy elektrolizerów. Umożliwia to wysoką efektywność energetyczną i masową produkcję, obniżając uśredniony koszt wodoru.

Hystar rozpoczęła komercjalizację produktów w 2022 roku. Jej elektrolizery o mocy 5 MW oraz stosy membranowe 0,65 MW spełniają normy ISO 17268 i mogą być łatwo skalowane dzięki modułowej konstrukcji. W 2027 roku firma uruchomi w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną o mocy 1,5 GW rocznie, a do 2031 roku planuje zwiększyć wydajność do 4,5 GW.

W 2024 roku Hystar otrzymała 26 milionów euro z European Innovation Fund, a łącznie w obecnej rundzie finansowania pozyskała ponad 32 miliony euro, w tym od Orlen VC. Środki zostaną przeznaczone m.in. na automatyzację produkcji i rozwój działalności operacyjnej.

To już 13. inwestycja Orlen VC, który w ciągu trzech lat działalności stał się jednym z najbardziej aktywnych funduszy venture capital w Europie Środkowej.

Orlen / Mateusz Gibała