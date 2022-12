Świąteczne ocieplenie obniża ceny gazu w Europie Alert

Ocieplenie pogody w Europie przyczyniło się do największego spadku cen gazu od września. Wyższe temperatury utrzymają się przez okres świąteczno-noworoczny.

Pierwsza dostawa LNG do Polski w ramach długoterminowego kontraktu PGNIG z Cheniere Energy fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Spadają ceny gazu

Benchmarkowe kontrakty futures spadły aż o 8,8 procent w transakcjach przedświątecznych. Według prognoz do początku stycznia temperatura będzie utrzymywać się na obecnym poziomie albo nawet wzrosną, a w niektórych częściach Europy Środkowej i Południowej wystąpią nietypowe dla tej pory roku wzrosty temperatury. Obfite dostawy skroplonego gazu ziemnego, większe niż normalnie zapasy i typowe pod koniec roku spowolnienie pracy przemysłu również pomagają obniżyć ceny.

Jednak analitycy rynku uważnie obserwują różnicę cen w Europie w stosunku do Azji, ponieważ spotowe ładunki LNG mogą trafić tam, jeśli będzie to bardziej opłacalne. Również zimowa burza nawiedzająca ogromną część Stanów Zjednoczonych grozi tymczasowym zakłóceniem eksportu LNG, co może wpłynąć na rynek europejski w nadchodzących dniach.

Silne wiatry w niektórych częściach Europy również pomagają zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz. Prognozuje się, że produkcja energii z farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii osiągnie niemal rekordowy poziom na początku przyszłego tygodnia i na początku stycznia.

Bloomberg/Michał Perzyński