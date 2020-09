Kwieciński: Polska chce realizować Europejski Zielony Ład, ale potrzebuje gazu Energetyka

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Fot. PGNiG

– Odpowiedź na kryzys w Unii Europejskiej to nowy budżet dający 1,8 bln euro. Jest znacznie większy niż poprzednio a olbrzymie pieniądze są kierowane przede wszystkim na Europejski Zielony Ład i gospodarkę cyfrową. Jeżeli kraje i firmy, jak nasza, dostrzegą tę szanse, to wygrają – ocenił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

– Na początku 2020 roku CD Projekt z branży IT był na szóstym miejscu wśród spółek giełdowych. Dzisiaj największą polską spółką pod względem wartości jest właśnie CD Projekt, a PGNiG jest drugi. To stało się w czasie koronawirusa – przypomniał Kwieciński. Dodał, że elektroenergetyka polska zadeklarowała zwrot ku Odnawialnym Źródłom Energii i jej akcje także podrożały.

– Wszystkie duże polskie firmy energetyczne chcą bardzo aktywnie włączyć się w Zielony Ład – zapewnił prezes PGNiG. Przyznał, że czeka na deklarację Parlamentu Europejskiego o uznaniu gazu za paliwo przejściowe transformacji energetycznej. – Żebyśmy mogli przeprowadzić tę transformację skutecznie, aby społeczeństwo to widziało, abyśmy mieli spadek emisji, także zanieczyszczeń powietrza, to potrzebujemy gazu – powiedział.

– Będziemy korzystali nie tylko z gazu ziemnego, który wydobywamy. Będziemy chcieli korzystać w naszych sieciach z gazu produkowanego z biomasy, czyli biogazu a właściwie biometanu – dodał prezes PGNiG. – Będziemy chcieli go wykorzystywać w sieciach i do transportu. W ciągu 10 lat będziemy chcieli wyprodukować około czterech mld m sześc. Ten biometan będziemy mogli wykorzystywać w transporcie publiczny. Co trzeci autobus kupowany teraz jest na gaz.

– Chcemy wejść w technologie wodorowe. Nasza spółka weszła do rządowego aliansu wodorowego. On może być wykorzystany w transporcie i nie tylko – dodał Jerzy Kwieciński.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska mówiła o zielonych inwestycjach. – Widzimy bogatsi w doświadczenia kryzysu, że dwie ścieżki, na które postawiła Unia Europejska, czyli gospodarka zielona i cyfrowa, to był trafny wybór – oceniła na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2020. – Chcemy, aby od przyszłego roku wszystkie projekty wspierane przez EBI były zgodne z porozumieniem klimatycznym w Paryżu. Do 2025 roku połowa projektów, które finansujemy, będzie skierowana na realizację celów klimatycznych. Chodzi o aktywizację blisko biliona zielonych inwestycji publicznych i prywatnych do 2030 roku.

– Nie podoba nam się, że EBI zmienił politykę finansowania projektów w obszarze energetyki. Po 2021 roku nie będzie finansował inwestycji gazowych – przypomniał prezes PGNiG. – To bardzo niekorzystne dla naszego kraju.

– System finansowania innowacji w Europie odbiega bardzo od amerykańskiego. On nie potrafi brać na siebie ryzyka. Wydatki na innowacje są kilka razy mniejsze niż w Ameryce. Dopóki tego nie zmienimy nie będzie lepiej – dodał prezes Jerzy Kwieciński.

Prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie Poseł do PE przypomniał, że istnieje możliwość finansowania inwestycji gazowych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Opracował Wojciech Jakóbik