16 października rusza Akademia Energii!

10. edycja Akademii Energii. Fot. Fundacja im. Lesława A. Pagi.

To już dziesiąta, jubileuszowa edycja jednego z najpopularniejszych programów Fundacji im. Lesława A. Pagi, skupiającym najambitniejszych studentów, chcących rozwijać się na rynku energetycznym.

Spośród setek zgłoszeń, wyłoniono 30 osób, które wezmą udział w dwumiesięcznych warsztatach, szkoleniach i wykładach, związanych z branżą energetyczną, a także otrzymają tytuł Alumna Fundacji im. Lesława A. Pagi. Celem Fundacji jest działalność wspierająca rozwój gospodarczy i innowacyjność, edukacyjna, a także rozwój osobisty.

Dekada zmian

Motywem przewodnim X, jubileuszowej edycji Akademii Energii będzie „Dekada zmian”. Jubileusz programu, a także zakończenie poprzedniej dekady to dobry moment nie tylko na podsumowanie ostatnich lat, ale także spojrzenie w przyszłość i zastanowienie się nad wyzwaniami kolejnego dziesięciolecia. Zajęcia prowadzone przez ekspertów firm partnerskich związane będą z takimi zagadnieniami jak innowacje w energetyce, efektywność energetyczna czy zrównoważony rozwój energetyki.

– Jesteśmy u progu zmian funkcjonowania całego systemu energetycznego. Najbliższa dekada, o której będziemy mówić uczestnikom Akademii Energii, będzie decydująca dla przyszłego kształtu rynku energii w Polsce i całej Europie. Polenergia bierze aktywny udział w rozwoju energetyki odnawialnej rozwijając projekty w obszarze morskiej i lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki. Spółki z Grupy dostarczają czystą, zieloną energię oraz tworzą ekosystem innowacyjnych, technologicznych rozwiązań skierowanych do prosumentów, użytkowników aut elektrycznych, firm sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstw dostrzegających już teraz wyzwania przyszłości i konieczność zmiany sposobu korzystania z energii. O tym wszystkim opowiemy uczestnikom Akademii Energii. Nie zabraknie też dyskusji na temat rozwoju technologii wytwarzania zielonego wodoru, roli kobiet w energetyce oraz jak ważny jest zrównoważony rozwój, który jest podstawą i przyszłością europejskiego Zielonego Ładu. Bardzo cenimy współpracę z Akademią Energii i cieszymy się, że jako Partner Strategiczny będziemy mogli po raz kolejny spotkać się i podzielić się swoimi doświadczeniami z jej uczestnikami – mówi Iwona Sierżęga, Członkini Zarządu Polenergia S.A.

Współpraca z najlepszymi

Program Akademia Energii to nie tylko porządna dawka wiedzy, ale także nieformalne spotkania z ekspertami z branży, czy Alumnami programu, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z branży energetycznej. To również szansa na zdobycie co najmniej dwumiesięcznego, płatnego stażu w jednej z firm partnerskich.

Partnerami strategicznymi X edycji Akademii Energi jest Polenergia S.A. i Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z dumą po raz kolejny wspierają Akademię Energii jako Partner Strategiczny. Kierując pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego gwarantujemy jego efektywność, stabilność i bezpieczeństwo na terenie całego kraju, uczestnicząc jednocześnie w kreowaniu europejskiego rynku energii elektrycznej. Jako operator systemu przesyłowego mamy świadomość wagi realizowanych zadań, jakie wynikają z naszej strategicznej roli a także wyzwań stawianych przez stale rozwijające się otoczenie elektroenergetyczne. W ramach wykładów nasi pracownicy opowiedzą stypendystom programu o działalności Operatora Sieci Przesyłowej energii elektrycznej, w szczególności o jego roli w rozwoju rynku energii elektrycznej oraz utrzymaniu bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nie zabraknie też inspirujących zajęć leadership z najlepszymi ekspertami spółki – mówi Konrad Purchała, Dyrektor Zarządzający, Departament Zarzadzania Systemem, PSE S.A.

13 grudnia odbędzie się Wielki Finał Programu.

Zapraszamy do obserwowania FB Fundacji im. Lesława A. Pagi, gdzie znajdą się najświeższe informację na temat programu Akademia Energii, jak i pozostałych programów.

