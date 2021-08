Duża dawka zielonej energii na VII Kongresie Energetycznym DISE

Grafika: DISE.

Polska energetyka dokonuje transformacji w kierunku zeroemisyjnym, tworząc zintegrowany system energetyczny (sector coupling). Neutralność klimatyczna zaczyna stawać się faktem. Na VII Kongresie DISE przeprowadzona zostanie debata o tym, jak postpandemiczne przesilenie gospodarki może być szansą na odbudowę i silny wzrost.

Przyjęty Polski Ład ma przynieść odwilż, a wraz z nią ożywienie gospodarki. Mija też ponad rok od przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu, który wyznaczył nową, zieloną przyszłość Unii Europejskiej, która dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednakże cel ten wymaga przemodelowania w pierwszej kolejności systemu energetycznego na zintegrowany. Konieczne jest podjęcie szerokiej debaty publicznej i zabranie głosu przez ekspertów. Dlatego tematem przewodnim VII Kongresu Energetycznego DISE, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 29-30 września 2021 r., będzie Sector Coupling, czyli nowa unijna koncepcja łączenia sektorów. Prelegenci będą mierzyli się z odpowiedzią na pytanie jak zintegrować funkcjonujący obecnie linearnie system energetyczny na skoordynowany, uwzględniający poszczególne nośniki energii celem produkcji efektywnej, przystępnej cenowo energii i przeprowadzenia głębokiej dekarbonizacji UE.

Kongres Energetyczny DISE to dwa dni debat i kilkanaście paneli dyskusyjnych nad najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką, w tym przede wszystkim sektorem energii.

Jednym z najważniejszych tematów dyskutowanych na Kongresie będzie możliwość wykorzystania transformacji energetycznej i związanych z nią inwestycji jako koła zamachowego dla polskiej gospodarki w procesie wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Tegoroczna edycja Kongresu będzie także okazją do podsumowania sukcesów ubiegłego roku w realizacji postanowień Europejskiego Zielonego Ładu z koncentracją na wskazanie rekomendacji efektywnego wykorzystania Krajowego Planu Odbudowy jako ścieżki wyjścia z kryzysu gospodarczego. Platforma kongresowa będzie służyła wymianie wiedzy i najlepszych doświadczeń, a międzynarodowy zasięg Kongresu pozwoli poznać najnowsze megatrendy w energetyce rozwijane za granicą. Patronat honorowy nad VII Kongresem Energetycznym DISE objęli m.in.: Ambasada Włoch, Ambasada Szwecji, Ambasada Norwegii, Ambasada Wielkiej Brytanii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, czy Politechnika Wrocławska.

Łączenie sektorów jako temat przewodni będzie dyskutowany nie tylko w specjalnie dedykowanym panelu, ale będzie także obecny w pozostałych blokach tematycznych. Warto tu wspomnieć o panelu poświęconym morskiej energetyce wiatrowej, której rozwój w Polsce ma pozwolić na redukcję emisji CO 2 o 55% do 2030 r. Dyskusja nad offshore będzie oscylowała wokół perspektyw, jakie stwarza przyjęcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Paneliści będą analizowali szanse i zagrożenia dla budowy polskiego łańcucha dostaw energii

z offshore oraz wskazywali znaczenie, jakie niesie ze sobą włączenie energii z morskich farm wiatrowych do polskiego miksu energetycznego.

Kongres Energetyczny DISE to synonim merytorycznej dyskusji, dążenia do wdrażania w Polsce innowacyjnych rozwiązań, ale także wydarzenie, podczas którego stawiane są odważne pytania. Dlatego w tym roku planowany jest panel dedykowany energetyce jądrowej. Eksperci będą pytani

o szanse i ryzyka rozwoju tej technologii oraz o datę uruchomienia pierwszego reaktora jądrowego

w Polsce, co w świetle Programu polskiej energetyki jądrowej ma nastąpić do 2033 r.

Podejmując problematykę łączenia sektorów w kontekście dążenia do zeroemisyjności nie sposób nie wspomnieć o paliwach gazowych. Podczas VII edycji Kongresu Energetycznego DISE nie zabraknie paneli poświęconych gazownictwu. Debata będzie zmierzała do odpowiedzi na pytania o: przyszłość gazu ziemnego w Polsce i prognozowane ramy czasowe wdrożenia gazów zdekarbonizowanych,

tj. biogazu, czy biometanu. Jednym z głównych wątków dyskusji o skalowaniu rozwoju zeroemisyjnych gazów w polskiej energetyce jest także produkcja zielonego wodoru. Zagadnienie to było przedmiotem debaty na poprzednich Kongresach DISE, ale dziś nabiera jeszcze większego znaczenia, gdyż zgodnie ze strategią wodorową UE do 2030 r. unijna produkcja zielonego wodoru ma osiągnąć co najmniej 10 mln t. Zazielenianie polskiego rynku gazu jest tematem, który DISE podejmuje w autorskich raportach eksperckich i którego doniosłość wymaga szerokiej debaty kongresowej.

Według nowojorskiego zegara na Manhattanie pozostało 7 lat do powstrzymania wzrostu globalnego ocieplenia o 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Dlatego osiągnięcie neutralności klimatycznej jest priorytetem Polski w perspektywie 2050 r. VII Kongres Energetyczny DISE to kluczowe wydarzenie dla przedsiębiorców, managerów, start-up’ów, aktywistów i wszystkich żywo zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej, zielonej energii i ochrony klimatu. Debata w gronie specjalistów branży z Polski i zza granicy, naukowców, polityków i przedstawicieli samorządu daje gwarancję najwyższego poziomu merytorycznego. Nie może Państwa zabraknąć na najważniejszym wydarzeniu w Polsce dla branży energetycznej! Zapraszamy do Wrocławia już 29-30 września na VII Kongres Energetyczny DISE.

Źródło: Aleksandra Pinkas/DISE