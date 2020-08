European Green Deal na VI Kongresie Energetycznym DISE

VI Kongres Energetyczny DISE - grafika organizatorów.

Neutralna klimatycznie Europa to wspólny cel do 2050 r. Przed polską energetyką stoi wyzwanie przemodelowania miksu energetycznego. Zielony Ład to nowa strategia energetyczna UE, która zapowiada instrumenty wsparcia dla państw członkowskich, by przyszłe pokolenia żyły na czystej, zielonej planecie Ziemi.

Flagowym tematem VI Kongresu Energetycznego DISE będzie European Green Deal w Polsce. Dwa dni debat z udziałem największych decydentów branży energii, naukowców i menadżerów to gwarancja debaty na najwyższym poziomie merytorycznym.

Priorytetowym zagadnieniem będzie rozwój OZE. Projekt ustawy o offshore ma stanowić wsparcie legislacyjne dla wytwórców energii celem włączenia offshore do KSE. Chcemy debatować nad tym, jakie źródła energii zagwarantują najszybszą ścieżkę do neutral energy mix?

KPEiK zapowiada powstanie 300 obszarów zrównoważonych do 2030 r. Powstające klastry energii pokazują, że świadomość prosumencka wzrasta, a idee klimatyczne stają się interesem społeczności lokalnych. Czy jest szansa na monizm elektroenergetyczny w Polsce? Zapytamy o to naszych prelegentów.

2020 r. ma szansę stać się punktem zwrotnym dla polskiej energetyki, wkraczającej w I etap energy transition. DISE stawia na światowy poziom debaty zapraszając najwybitniejszych ekspertów do Wrocławia, do The Bridge Wroclaw – MGallery. Nie może Państwa zabraknąć na 7-8 października na VI Kongresie DISE!