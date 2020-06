Webinar i raport IJ : Co łączenie sektorów zielonej energii oznacza dla Polski?

Instytut Jagielloński zaprasza na webinar poświęcony nowemu raportowi pt.: „Łączenie sektorów zielonej energii. Co to oznacza dla Polski? Elektryfikacja, Decentralizacja, Digitalizacja”. Odbędzie się on 4 czerwca od godziny 12.00 do godziny 14.00 za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Wyznaczenie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz wpisanie go do unijnego prawa, jako wiążącego, oznacza konieczność przyspieszenia działań i wejście na bardziej ambitną ścieżkę redukcji emisji. Wśród instrumentów finansowania transformacji w kierunku neutralności klimatycznej główną rolę będzie odegrać tzw. „Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu”. Kluczową strategią na rzecz osiągnięcia transformacji sektora energii jest jego digitalizacja i elektryfikacja podsektorów ciepła i transportu. W związku z tym fotowoltaika i energetyka wiatrowa będą fundamentem wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i transportowej w Unii Europejskiej. Technologie służące łączeniu sektorów energii to przede wszystkim pompy ciepła – domowe pompy i pompy o dużej mocy w systemach ciepłowniczych, elektromobilność – włącznie z dwukierunkową infrastrukturą ładowania oraz magazynowanie energii za pomocą magazynów bateryjnych i produkcji zielonego wodoru przez elektrolizę.

Zgłoszenia można wysyłać na adres: biuro@jagiellonski.org

Prelegenci:

Krzysztof Mazur – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Marcin Roszkowski – Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – opowie o krajowy system elektroenergetyczny i elektryfikacja sektorów

Andrzej Guła poruszy temat związany z elektryfikacja ogrzewnictwa i ciepłownictwa, znaczenie dla czystego powietrza

Paweł Wróbel przybliży zagadnienie związane z łączeniem sektorów energii i perspektywy UE

Christian Schnell przedstawi główne wnioski z raportu Instytutu Jagiellońskiego

Moderatorem spotkania będzie Bartłomiej Sawicki z BiznesAlert.pl