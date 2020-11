IV Kongresu Innowacji w Energetyce

Zapraszamy do udziału w IV Kongresie Innowacji w Energetyce 2020, który odbędzie się 3 grudnia 2020 roku. Organizatorem Kongresu jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS).

Myśl przewodnia Kongresu: „Nowy Świat Energetyczny”

Kongres skupi się na przemianach przedsiębiorstw z perspektywy wielkich koncernów energetycznych, które wyznaczają drogę całej branży. Same innowacyjne technologie już nie będą kluczem kongresu. Będzie nim zmiana modelu biznesowego, którego następstwem są innowacje. Punkt ciężkości zostanie przeniesiony na tempo zmian i na to, co zadziało się już i zadzieje w najbliższej przyszłości.

Celem Kongresu jest stworzenie miejsca do ogólnopolskiego dialogu w dziedzinie energetyki, w którym wezmą udział przedstawiciele liczących się polskich producentów energii elektrycznej oraz firm z łańcucha dostaw produktów i usług na rzecz polskiej energetyki. Do wystąpień w programie zaproszono Prezesów liczących się spółek energetycznych tj. GK ORLEN, ENERGA S.A., GE Power, Siemens Energy, Polimex Mostostal, Energoprojekt Katowice, Mitsubishi Power.

Kongres jak co roku poprowadzą nasi moderatorzy – maestra słowa i doświadczeni Profesorowie: Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej i Prof. Wojciech Nowak z AGH. Co więcej! przygotują ciekawą koncepcję przebiegu merytorycznego i technicznego.

Więcej szczegółów na stronie.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.