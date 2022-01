Szczegóły wydarzenia Początek: 27 / 01 / 2022

27 / 01 / 2022 Tagi: bezpieczeństwo, innowacje, technologie



Konferencja GigaCon ,,Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych''. Grafika organizatora.

27 stycznia 2022 roku odbędzie się organizowana przez GigaCon konferencja Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych. Spotkanie będzie miało formułę online.

Wydarzenie dedykowane jest kierownikom działów IT, oficerom bezpieczeństwa, managerom IT, administratorom sieci i systemów zabezpieczeń oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa systemów w firmie, a także osobom decyzyjnym odnośnie zakupów IT ze średnich i dużych przedsiębiorstw, z różnego typu branż: finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacji, usługowej, energetycznej, przemysłowej, z administracji i instytucji publicznych.

Zakres tematyczny obejmuje:

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zapewnienie bezpieczeństwa danych w usługach w chmurze

Systemy audytu bezpieczeństwa (skanery), systemy kontroli włamań

Oprogramowanie i urządzenia szyfrujące

Zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu

Systemy firewall i VPN

Oprogramowanie i systemy antywirusowe

Serwery usług sieciowych

Systemy klastrowe

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów baz danych

Polityka bezpieczeństwa

Fizyczne zabezpieczenie infrastruktury systemów o znaczeniu krytycznym

Pamięci masowe i systemy archiwizacji danych

Ciągłość działania, disaster recovery

Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych

Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

Bezpłatna rejestracja dostępna jest na stronie wydarzenia: tutaj.