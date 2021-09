Szczegóły wydarzenia Początek: 21 / 10 / 2021

21 / 10 / 2021 Tagi: elektroenergetyka, energetyka, Energia elektryczna, gaz



Konferencja online „Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych”. Grafika organizatora.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji, której przedmiotem są prawne aspekty budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych: elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Konferencja online „Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych” odbędzie się 21 października 2021 roku.

Mając na uwadze bardzo pozytywne reakcje uczestników poprzedniej edycji, Puls Biznesu zaprasza nie tylko na prelekcje merytoryczne, ale także do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym oraz do rozmowy z ekspertami przy stolikach tematycznych.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić proces pozyskiwania praw do nieruchomości na potrzeby przyłączeń do sieci, co jest istotne w praktyce każdego operatora.

Jak zwykle przeanalizujemy najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych istotne dla codziennej praktyki przedsiębiorców przesyłowych, oprócz tego jednak spojrzymy w przyszłość i wyzwania, które stoją przed sektorem dystrybucyjnym i przesyłowym, także w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii i wpływu na przyłączanie ich do sieci. Zajmiemy się również problemem standaryzacji czynności w wydziałach zajmujących się roszczeniami właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi, także w aspekcie współpracy z pełnomocnikami spółek.

Zapraszamy pracowników i pełnomocników przedsiębiorców przesyłowych, jesteśmy przekonani, że przekazane informacje pozwolą wzbogacić wiedzę, zaś możliwość rozmowy z ekspertami ułatwi rozwiązanie trudnych problemów w codziennej praktyce.

Co gwarantuje organizator?

różnorodne formuły: interesujące prelekcje, case studies, panel dyskusyjny, stoły eksperckie

wiedzę na najwyższym poziomie

praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych

atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy

możliwość wymiany doświadczeń

imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Wśród zaproszonych prelegentów:

Iwo Fisz, Radca Prawny Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

Daniel Janik, Radca Prawny Eltel Networks Energetyka S.A.

dr Adam Kałążny, Radca Prawny, Partner Associate, kieruje Zespołem ds. Podatku od nieruchomości Deloitte

Jacek Miciński, Właściciel i Dyrektor Zarządzający Forward PR

Szymon Mozol, Kierownik Działu Technicznego i Zarządzania Majątkiem Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Marek Prętki, Manging Associate Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Jan Sakławski, Radca Prawny, Partner Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy

Bogumił Walec, Radca Prawny, Kierownik działu prawnego Eltel Networks Energetyka S.A.

Piotr Zamroch, Radca Prawny, Partner Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

dr Karol Zygo, Prawnik, Dyrektor Departamentu Strategii PGE Dystrybucja S.A.

Puls Biznesu