Liderzy elektromobilności powracają do Poznania – Kongres MOVE już 7 kwietnia

Szczegóły wydarzenia Początek: 07 / 04 / 2022

07 / 04 / 2022 Tagi: elektromobilność, emisje, energetyka, innowacje



Kongres MOVE 2022. Grafika organizatora.

Kongres MOVE powraca do swojej tradycyjnej, stacjonarnej formy. Tegoroczna odsłona wydarzenia skupi się wokół czterech bloków tematycznych.

Kongres MOVE – International Mobility Congress to najważniejsza konferencja branżowa w Polsce poświęcona przyszłości motoryzacji. Projekt gromadzi grono kilkuset ekspertów i praktyków z sektora e-mobility, w tym przedstawicieli administracji publicznej, organizacji branżowych, świata nauki oraz wiodących przedsiębiorstw. To wydarzenie dla osób spragnionych wiedzy na temat najnowszych trendów w motoryzacji oraz tych wszystkich, dla których istotne są ekologiczne technologie i zeroemisyjny transport. Organizatorami tego wyjątkowego przedsięwzięcia są Grupa MTP oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Cztery bloki tematyczne

W tym roku kongres skupi się wokół czterech bloków tematycznych. Pierwszym z nich jest infrastruktura ładowania, stanowiąca klucz do rozwoju elektromobilności w Polsce. Zaproszeni goście pokażą, w jakim kierunku rozwija się ta technologia i jakie bariery prawne muszą zostać pokonane, aby rozbudowa punktów ładowania w naszym kraju postępowała szybciej niż do tej pory.

Kolejny z bloków dotyczy samorządów, które w obliczu elektromobilnej rewolucji stają przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Chodzi nie tylko elektryfikację flot samochodowych, czy korzystanie z zeroemisyjnych pojazdów w transporcie publicznym, ale również o planowanie przestrzeni miejskiej w szerszym kontekście. Carsharing, wynajem elektrycznych rowerów i hulajnóg to punkty, które już niebawem będą obecne na każdej miejskiej mapie. MOVE odpowie na pytanie, w jaki sposób mądrze stworzyć miejsce dla zrównoważonego transportu oraz w jaki sposób pozyskać środki na rozwój tych działań.

Elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne. To również pojazdy napędzane ogniwami wodorowymi i to właśnie tej technologii zostanie poświęcony trzeci blog tematyczny. Czy wodór, określany często jako paliwo przyszłości, ma szansę przebić się do motoryzacyjnego mainstreamu? A jeśli tak, to kiedy to nastąpi? Jak zwiększyć udział zielonego wodoru w transporcie i gospodarce? Na te pytania odpowiedzą prelegenci MOVE 2022.

Ostatni z bloków kongresu zostanie poświęcony programowi NFOŚiGW „Mój Elektryk”. Inicjatywa ma na celu zwiększenie udziału aut elektrycznych, poruszających się po polskich drogach. Eksperci przedstawią perspektywy wzrostu sprzedaży EV w kolejnych latach oraz wskażą te obszary rynku elektromobilności, które wymagają jeszcze wsparcia.

Powrót do korzeni

Po tym, jak ostatnia odsłona kongresu miała charakter hybrydowy, MOVE powraca do swojej tradycyjnej formy. Spotkanie ekspertów z dziedziny elektromobilności odbędzie się stacjonarnie podczas Poznań Motor Show – największych targów motoryzacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, które powracają po przerwie spowodowanej pandemią. MOVE będzie tym samym częścią Poznań Mobility Show, zupełnie nowej strefy targów, poświęconej w stu procentach elektromobilności.

Kongres MOVE odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia zostaną ogłoszone już niebawem na stronie www.kongresmove.pl