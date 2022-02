Liderzy z Polski i Japonii o transformacji energetycznej i współpracy

Szczegóły wydarzenia Początek: 28 / 02 / 2022

Przedsiębiorcy, naukowcy i liderzy opinii spotkają się na konferencji “Energy transformation – from local to global”, która odbędzie się 28 lutego 2022 w Warszawie. Będą rozmawiać o współpracy w obszarze transformacji energetycznej, która jest niezbędna, by stawić czoła najważniejszym wyzwaniom pierwszej połowy XXI wieku. Imprezę organizuje Instytut Jagielloński wraz z Ambasadą Japonii w Polsce.

“Współpraca w obszarze transformacji energetycznej będzie ważnym elementem naszej relacji dwustronnej. To jeden z priorytetów mojej pracy w roli ambasadora w Polsce. Mamy dużo wspólnego. Oba nasze kraje są zaangażowane na rzecz otwartego i wolnego systemu handlu i kooperacji” – mówi Akio Miyajima, ambasador Japonii w Polsce.

Konferencja skoncentruje się na globalnych perspektywach transformacji energetycznej w kontekście współpracy Polski i Japonii oraz regionów Europy i Azji Wschodniej. Celem wydarzenia jest przedstawienie różnych perspektyw, w tym roli technologii takich jak lądowa i morska energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa, technologie wodorowe, magazynowanie energii oraz CCSU/CR.

“Obecnie nikt już nie pyta “czy”, tylko “jak” przestawić tory naszych gospodarek, by sprostać wyzwaniom takim jak dekarbonizacja przemysłu. Te skomplikowane kwestie najlepiej wypracować wspólnie, ucząc się od siebie i dokonując wymiany technologicznej. Japonia i Polska są bardzo dobrymi partnerami do takiej współpracy” – podkreśla Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Konferencja zgromadzi liderów z różnych środowisk, w tym polskiego rządu, przedsiębiorców, ekspertów i naukowców. To osoby, które mają realny wpływ na transformację energetyczną. Wśród prelegentów swój udział potwierdzili między innymi:

Jun Arima – project professor, Graduate School of Public Policy, University of Tokyo;

Keigo Akimoto – chief researcher, Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE);

Adam Guibourgé-Czetwertyński – podsekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska;

Adam Gawęda – sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, w latach 2019–2020, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, poseł na Sejm;

Wojciech Hann – prezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.;

Jakub Kupecki – kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH 2 ), Instytut Energetyki;

Kamila Tarnacka – radca prawny, specjalistka w obszarze odnawialnych źródeł energii;

Tomoho Umeda – prezes zarządu, Hynfra; Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej.

Wydarzenie otworzy Akio Miyajima, ambasador Japonii w Polsce. Prelegenci wezmą udział w trzech panelach eksperckich, które skoncentrują się na obszarach wyzwań i współpracy. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim i tłumaczona na język polski oraz japoński. Konferencja będzie zorganizowana w modelu hybrydowym, z możliwością udziału osobistego lub poprzez link wideo

Miejsce: Hotel Indigo, ul. Smolna 40 w Warszawie.

Data: 28 lutego 2022 w godzinach 08:00-11:40.

Więcej informacji na stronie – www.energytransformation.vili.pl

Kontakt dla prasy – Kamil Moskwik (kamil.moskwik@jagiellonski.org, +48 691 064 066)