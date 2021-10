Offshore Wind – Logistics & Supplies już niebawem w Gdyni

Offshore Wind – Logistics & Supplies

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej zaprasza na dziesiątą edycję Międzynarodowej Konferencji „Offshore Wind – Logistics & Supplies”, która odbędzie się w Gdyni, w Hotelu Courtyard by Marriott Waterfront, w dniach 20-21 października 2021 r.

Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone w całości przemysłowi związanemu z sektorem morskiej energetyki wiatrowej.

Konferencja adresowana jest do wszystkich polskich podmiotów zainteresowanych realizacją zleceń dla sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie oraz do firm zagranicznych, chcących współtworzyć polski łańcuch dostaw dla sektora offshore wind.

Bieżący rok jest przełomowy dla określenia przyszłości branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W życie weszła tzw. „ustawa offshore”, która reguluje mechanizm 25-letniego wsparcia dla projektów morskich farm wiatrowych o łącznej mocy prawie 11 GW! We wrześniu br. w Warszawie podpisane zostało także Porozumienie Sektorowe na rzecz Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, na bazie którego wyznaczona zostanie ścieżka dochodzenia do ambitnych celów w zakresie efektywnego zaangażowania polskiego przemysłu, sektora edukacyjnego oraz R&D na rzecz rozwoju branży offshore w Polsce. Celem w/w działań jest uczynienie z Polski lidera przemysłu offshore wind co najmniej w skali bałtyckiej oraz przyniesienie polskiej gospodarce długofalowego, stabilnego wzrostu charakteryzującego się przychodami o wielomiliardowej skali.

W ramach dwudniowego programu Konferencji omówione zostaną z udziałem światowych liderów przemysłu offshore wind najistotniejsze zagadnienia związane z dostawą kluczowych komponentów oraz usług na potrzeby realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polsce oraz w pozostałej części Europy: morskich turbin wiatrowych, konstrukcji wsporczych, wież wiatrowych, elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej, specjalistycznych statków do obsługi projektów offshore wind w zakresie konstrukcji oraz bieżącej eksploatacji oraz wielu innych.

Nie zabraknie także głębokiego wglądu w bieżący stan realizacji polskich projektów morskich farm wiatrowych oraz perspektywy wzrostu tego sektora w horyzoncie najbliższych dwóch dekad.

Ważną rolę w programie odegra także dyskusja na temat potencjału polskich portów oraz możliwości ich wykorzystania w charakterze centrów operacyjno-serwisowych, a także konstrukcyjnych na potrzeby realizacji ogromnych i skomplikowanych projektów infrastrukturalnych, jakimi są morskie farmy wiatrowe realizowane obecnie oraz w przyszłości m. in. na Morzu Bałtyckim.

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji, która daje unikatową szansę spotkania oraz nawiązania w jednym miejscu i czasie relacji biznesowych ze światowymi liderami przemysłu morskiej energetyki wiatrowej oraz kluczowymi dla polskiego rynku inwestorami i deweloperami.

Partnerzy Główni Konferencji: Tele – Fonika Kable / JDR, RWE Renewables, Seaway 7

Partnerzy Konferencji:Morska Agencja Gdynia, GOTECH Sp. z o.o., PSEW, Norwegian Energy Partners

Więcej szczegółów na stronie www.offshore-conference.pl.