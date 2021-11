Raport: Zielony wodór z OZE w Polsce

Zielona, nowoczesna i konkurencyjna gospodarka w Polsce nie będzie możliwa bez rozwoju gospodarki wodorowej jako ważnego elementu dekarbonizacji polskiej energetyki. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał podmiotów działających w ramach tego nowopowstającego sektora, potrzebna będzie przemyślana strategia dla gospodarki wodorowej w Polsce, a do tego jasny podział ról i odpowiedzialności. Jednak silna pozycja na tym rynku nie będzie możliwa bez przejścia na zielony wodór, na który Unia Europejska przeznaczyła wielomiliardowe programy zachęt i wypracowała konkretne regulacje prawne.

18 listopada o godz. 13.00, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbędzie się premiera raportu „Zielony wodór z OZE w Polsce. Wykorzystanie energetyki wiatrowej i PV do produkcji zielonego wodoru jako szansa na realizację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE w Polsce”, który jest wypełnieniem założeń przyjętej właśnie przez Radę Ministrów „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia transmisji z tego wydarzenia, podczas którego odbędzie się zarówno konferencja prasowa, jak i debata ekspercka. Obie części będą transmitowane na żywo na stronie: https://dise.org.pl/raport-zielony-wodor/

Celem raportu jest przeanalizowanie możliwości technicznych i ekonomicznych produkcji „zielonego” wodoru przy wykorzystaniu energetyki wiatrowej w Polsce. Raport identyfikuje główne bariery dla rozwoju produkcji „zielonego” wodoru na szeroką skalę. Przedstawi również wpływ produkcji wodoru z elektrowni wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny. Opisany zostanie także bilans korzyści w zakresie redukcji CO2 oraz rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.

Inicjatorami raportu są – PSEW i DISE, a materiał został opracowany przy udziale Partnerów Strategicznych: PGNiG, PKN ORLEN, RWE, Ørsted, NFOŚIGW, Hynfra, Grupa TAURON, Bank Gospodarstwa Krajowego; Partnerów Głównych: POLENERGIA., Eurowind Energy, EDPR Renewables, Grupa LOTOS S.A., Domanski Zakrzewski Palinka (DZP); Partnerów Branżowych: DNV, Qair.