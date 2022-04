Rzeszów: Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Szczegóły wydarzenia Początek: 12 / 09 / 2022



VII Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” to jedno z najważniejszych w kraju spotkań branży energetycznej, miejsce prezentacji koncepcji, a także dyskusji naukowych i eksperckich.

Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Rzeszowską i Instytut Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza. W tym roku odbędzie się w dniach 12-13 września (będą to poniedziałek i wtorek), jak co roku w Centrum Konferencyjnym Politechniki.

– Nasza konferencja przyciąga czołowych specjalistów z sektora energetyki, członków zarządów prywatnych i państwowych spółek, naukowców z różnych ośrodków, niezależnych ekspertów, analityków think tanków – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, pomysłodawca cyklu konferencji. – Staramy się zaprosić do dyskusji panelowych najciekawszych mówców. Rosnące zainteresowanie wydarzeniem pokazuje, że nam się to udaje. Nawet w czasie pandemii w konferencji brało udział kilkaset osób.

Pierwsi prelegenci tegorocznej konferencji już potwierdzili swój udział. W tym roku przyjazd do Rzeszowa zapowiedział dr Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Ponadto m.in. były minister klimatu dr Michał Kurtyka, Monika Morawiecka i prof. Leszek Jesień.

Dr Piotr Naimski był działaczem opozycji demokratycznej w czasie PRL, w wolnej Polsce urzędnikiem i działaczem politycznym, aktywnym na polu bezpieczeństwa energetycznego. Od 2015 r. pełni funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Wcześniej był m.in. wiceministrem gospodarki i szefem Urzędu Ochrony Państwa, pracownikiem Kancelarii Prezydenta RP.

Dr Michał Kurtyka to były minister klimatu i środowiska, a wcześniej m.in. wiceminister energii. Zarówno jako urzędnik, jak i jako naukowiec zajmował się tematami energetyki. Kierował również firmami w sektorze prywatnym.

Monika Morawiecka od kilkunastu lat związania jest zawodowo z sektorem energetycznym. W tej chwili jest ekspertką działającej globalnie organizacja pozarządowej Regulatory Assistance Project (RAP), wspierającej wdrażanie efektywności energetycznej. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w Grupie PGE,w tym także jak prezes PGE Baltica, odpowiadając za budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz jako menedżer odpowiedzilna za strategię. .

Prof. Leszek Jesień jest wykładowcą akademickim Collegium Civitas, a także dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Autor licznych publikacji naukowych i eksperckich, współpracował z firmami prywatnymi, doradzał premierom, pełnił funkcję ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnikami będą także:

– Dr hab. Marcin Warchoł – wiceminister sprawiedliwości

– Dr Paweł Pikus – dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

– Dr Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki

– Dr inż. Piotr D. Moncarz, prof. Stanford Univ., prezes Geothermic Solution (USA)

– Maciej Kołaczkowski – World Economic Forum

– Dominik P. Jankowski – szef Stałego Przedstawicielstwa RP w NATO

Santiago Gallego – ETIP SNET WG 1

– Tzeni Varfi – Policy & Legal Director at the European Distribution System Operators (E.DSO) (Belgia)

– Dr Anna Mikulska – ekspert Baker Institute, Rice University (USA)

– Prof. Albana Ilo – Institute of Energy Systems and Electrical Drives (Austria)

– Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn – kierownik Centrum Technologii Wodorowych Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

– Płk rez. Remigiusz Żuchowski – główny specjalista, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

– Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny BiznesAlert.pl

– Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz – prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

– Dr Ewa Mataczyńska – ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

– Dr inż. Adam Masłoń, prof. Prz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

– Dr inż. Artur Stec – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Od kilku lat podczas konferencji wręczane są nagrody im. Ignacego Łukasiewicza dla osób zasłużonych w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podczas VII konferencji rozstrzygnięta zostanie także II edycja Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.

***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.