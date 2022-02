Szczegóły wydarzenia Początek: 18 / 02 / 2022

18 / 02 / 2022 Tagi: elektromobilność, energetyka, wodór



Webinar: elektromobilność - zielone światło dla klimatu. Grafika: Gabriela Cydejko.

– Nie ma wątpliwości, że elektromobilność jest przyszłością motoryzacji: pytanie na dziś nie brzmi: “czy kupić samochód elektryczny?”, tylko “kiedy to zrobić”?! Już dziś warto wymienić flotę samochodów na elektryczne w firmach – powiedział Artur Beck, moderator webinaru, a także organizator Szczytu Klimatycznego TOGETAIR podczas webinaru „Elektromobilność – Zielone Światło dla Klimatu”.

Korzyści związane z wymianą firmowej floty na samochody elektryczne oraz możliwości zdobycia dofinansowania na ten cel przez małych i średnich przedsiębiorców były tematem przewodnim drugiego webianru (16.02.22) organizowanego przez Fundację Czyste Powietrze we współpracy z BUSINESS CENTRE CLUB. Webinary realizowane są jest w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „Elektromobilność – Zielone Światło dla Klimatu” dla NFOŚiGW.

Webinar dostępny jest do obejrzenia tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=n80XnX6tJWc

Kampania “Elektromobilność – Zielone Światło dla Klimatu” stawia sobie na cel nie tylko zachęcanie osób prywatnych i przedsiębiorców do wymiany aut na e-auta, ale także rozwianie wątpliwości i mitów narosłych wokół elektryków.

Jakie to są wątpliwości i jak przekonać klientów do wartości samochodów elektrycznych?

Jakie korzyści już dziś może osiągnąć przedsiębiorca, wymieniając flotę ze spalinowej na elektryczną?

Elektryfikacja transportu jest jednym z priorytetów polityki “green deal” i walki z niekorzystnymi zmianami klimatu. W jakim kierunku ten trend może się rozwijać w przyszłości?

Co z kwestią utylizacji e-samochodów i ich baterii?

Wciąż potrzebujemy surowców, w tym pierwiastków ziem rzadkich, do rozwoju e-motoryzacji. W jakim kierunku będzie dążył postęp technologiczny?

Na te i inne pytania odpowiadali eksperci:

– Nie ma wątpliwości, że warunkiem właściwego rozwoju zielonego transportu jest zaangażowanie państwa. Mamy dostępne mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu “Mój elektryk” – powiedział Rafał Kręcisz, Dyrektor Departamentu Transportu Zeroemisyjnego NFOŚiGW, który przedstawił programy wspierające elektomobilność, a także warunki skorzystania ze wsparcia finansowego dla przedsiębiorców.

– Przedsiębiorcy wciąż są ostrożni w podejmowaniu decyzji o wymianie floty na elektryczną. Jednakże to właśnie oni stanowią ok. 85% kupujących samochody elektryczne, a więc można powiedzieć, że to biznes silnie rozwija i wspiera korzystną dla środowiska zmianę. Ważne są tu kwestie odpowiedzialności społecznej, ESG, wizerunku – dodał Grzegorz Krupnik, ekspert Business Centre Club ds. odnawialnych źródeł energii, elektromobilności i środowiska, który omówił dostęp do infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, jej możliwości i ograniczenia, a także przedstawił wizję rozwoju e-samochodów jako narzędzia zapewniającego konkurencyjność w biznesie.

– Wokół elektrycznych samochodów narosło sporo mitów: że są za drogie, że nieefektywne, że nadają się jedynie na krótkie odcinki z domu do pracy i z powrotem. Obalamy te mity min. dzięki kampanii – skomentowała Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze, organizator akcji edukacyjno-informacyjnej „Elektromobilność – Zielone Światło dla Klimatu”, która przybliżyła założenia akcji promującej wykorzystanie samochodów elektrycznych oraz korzyści, jakie wiążą się z elektryfikacją floty samochodów w przedsiębiorstwach.

– “Mój Elektryk” to program wspierający zakup e-samochodów, ale także leasing i najem długoterminowy. Mamy przepracowany proces umów leasingowych, najmu długoterminowego, a także proces pozyskania dopłaty i realizacji zamówienia – podkreślił Piotr Puchalski ze Związku Polskiego Leasingu, który omówił kwestie związane z zawieraniem umów leasingowych oraz umów najmu długoterminowego na samochody elektryczne.

Jak wynika z prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego „Licznika elektromobilności”, pod koniec 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie blisko 40 tys. osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Tym samym, w ciągu ostatnich 12 miesięcy park samochodów elektrycznych w Polsce powiększył się ponad dwukrotnie (o 101% r/r). W segmencie samochodów osobowych odnotowano 19 408 rejestracji. To kolejny już z rzędu historyczny rekord. Raport wskazuje jednoznacznie: przyszłość należy do e-mororyzacji, to trend stały, ale widać również, że w Polsce ta dynamika wzrostu mogłaby być większa.