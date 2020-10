Właśnie ruszył proces akredytacyjny na Kongres 590!

Szczegóły wydarzenia Początek: 21 / 10 / 2020

21 / 10 / 2020 Tagi: Kongres 590



Już za 16 dni w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbędzie się 5. edycja Kongresu 590. Najważniejsze wydarzenie gospodarcze tego roku tym razem zorganizowane będzie w nowej, hybrydowej formule. Tematem przewodnim będzie Polska 2030. System akredytacji dla dziennikarzy i zainteresowanych mediów właśnie został uruchomiony.

Hybrydowa formuła Kongresu 590 oznacza przenikanie się form stacjonarnych

z narzędziami online. Na potrzeby wydarzenia została stworzona autorska platforma, a oprócz obecności w wirtualnych audytoriach, pozwoli ona nawiązywać kontakty

i umawiać spotkania z innymi uczestnikami, prowadzić rozmowy networkingowe, czy zwiedzać wirtualne ekspozycje w ramach tzw. wirtualnego lobby. Wszystko, aby omawiać sytuację Polski w najbliższym dziesięcioleciu.

Od dzisiaj wszystkie redakcje zainteresowane wydarzeniem, a także dziennikarze, którzy chcą otrzymać akredytację, mogą rejestrować się w dedykowanym systemie Accredito. Uzyskanie akceptacji umożliwi przedstawicielom mediów wzięcie udziału zarówno w wersji stacjonarnej, jak i wirtualnej tegorocznego Kongresu 590. System rejestracji będzie otwarty do 14 października, do godziny 23:59.

Accredito to platforma komunikacji online dedykowane dla podmiotów prowadzących relacje z mediami. Projekt prowadzony jest o ponad 6 lat i od początku dedykowany był głównie dla branży sportowej. W tym czasie z usługi prowadzenie biura prasowego online skorzystały praktycznie wszystkie czołowe polskie zawodowe ligi i kluby sportowe, a z biegiem czasu dołączyli do nich również przedstawiciele z branży rozrywkowej i biznesu. Z accredito.com na co dzień korzysta również ponad 18 000 dziennikarzy z przeszło 3 000 zweryfikowanych redakcji.

– Jest nam niezmiernie miło, że jako oficjalny partner mogliśmy dołączyć do tak ciekawej inicjatywy. Jako polska firma chętnie wspieramy projekty pozwalające rodzimym przedsiębiorstwom na rozwój i wymianę doświadczeń. Liczymy, że rozwiązania oferowane przez Accredito pozwolą na jeszcze skuteczniejsze przybliżenie mediom i przedstawicielom biznesu idei Kongresu 590. – mówi Tomasz Świetlikowski, CEO Accredito.

Akredytację można uzyskać pod tym linkiem: https://accredito.com/reporter/event/7183

Kongres 590 odbędzie się w dniach 21-23 października w G2A Arena, w Jasionce koło Rzeszowa.