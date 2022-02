XI Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce

Szczegóły wydarzenia Początek: 24 / 03 / 2022

24 / 03 / 2022 Tagi: biomasa, energetyka, paliwa alternatywne, środowisko



W dniach 24 i 25 marca 2022 zespół powermeetings.eu zaprasza wraz z Gospodarzem Honorowym firmą Fortum Power & Heat Polska do Zabrza i udziału w: 11 edycja to już tradycja! Nasze Forum to najważniejsze wiosenne spotkanie branży biomasy, pelletu i RDF na cele energetyczne, w trakcie, którego oprócz zdobywania i aktualizacji wiedzy, buduje się nowe i utrwala dotychczasowe relacje biznesowe.

Forum organizowane jest pod Patronatem Honorowym Pani Anny Moskwy – Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Jak co roku dwudniowe Forum stwarza doskonałą okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych z najważniejszymi przedstawicielami branży – którzy będą dostępni w jednym miejscu i czasie. Zatem nasze Forum jest wydarzeniem typu MUST BE.

CO ZYSKASZ BIORĄC UDZIAŁ W FORUM?

Przede wszystkim: Swój cenny czas!

– dostępność 200 przedstawicieli branży w jednym miejscu z pewnością pozwoli zaoszczędzić Twój czas oraz przebyte kilometry, które musiałbyś poświecić na dojazd na kolejne spotkania.

Produkujesz lub dostarczasz surowiec, biomasę lub RDF?

Spotkasz swoich obecnych i przyszłych odbiorców

Jesteś odbiorcą biomasy, RDF i usług?

Spotkasz wielu dostawców i będziesz miał okazję zapoznać się z ich ofertami aby wybrać tą najbardziej dla siebie odpowiednią

Dostarczasz technologię?

Poznasz osoby chcące postawić nowe bloki lub zmodernizować swoje zakłady

Budujesz nowy blok? Remontujesz lub modernizujesz stary?

Spotkasz dostawców technologii i usług

Brzmi ciekawie? Dołącz do grona osób, które kształtują polską branżę biomasową jeszcze dziś!

CO W PROGRAMIE?

Najważniejsze aktualności z branży – w trakcie Forum uczestnicy poznają najnowsze i najważniejsze zmiany/wyzwania jakie czekają rynek oraz technologie przyszłości

Case studies z przeprowadzonych i nowych inwestycji

Kolacja networkingowa

Warsztaty z Panią Katarzyną Szwed-Lipińską

Zwiedzanie wielopaliwowej elektrociepłowni

I miła atmosfera, za którą chwalą nas nasi uczestnicy

KOGO SPOTKASZ?

Odbiorców paliwa i usług (elektrownie, ciepłownie – zawodowe i przemysłowe).

Producentów i dostawców biomasy, pelletu i RDF.

Odbiorców surowca drzewnego z zakładów przetwarzających drewno – producenci mebli, płyt i przemysł celulozowo-papierniczy.

Dostawców nowoczesnych technologii do pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy, pelletu oraz RDF.

Przedstawicieli najważniejszych Ministerstw i urzędów regulujących rynek.

Przedstawicieli firm logistycznych i transportowych.

Przedstawicieli firm kontrolujących jakość i certyfikujących paliwa.

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego Forum podobnie jak w trakcie jego poprzednich edycji stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów, tak aby branża biomasy i paliw alternatywnych w Polsce mogła się rozwijać i z powodzeniem funkcjonować.

Zatem nie czekaj, zarezerwuj swoje miejsce i bądź tam gdzie na wiosnę spotyka się cała branża!

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji dostępna jest pod linkiem: https://powermeetings.eu/forum-biomasy/