XV edycja Krajowego Konkursu Energetycznego

Szczegóły wydarzenia Początek: 30 / 06 / 2023



Zapraszamy na XV edycję Krajowego Konkursu Energetycznego im. profeso-ra Jacka Malko. Po raz kolejny zdolni młodzi ludzie, pasjonujący się energetyką i ekologią, mają szansę stanąć w szranki i zaprezentować swoje pomysły ekspertom z branży. Mogą to zrobić do 30 czerwca 2023 roku.

Krajowy Konkurs Energetyczny powstał po to, by promować z jednej strony ambitną młodzież, a z drugiej — świadomość energetyczną i ekologiczną. Problematyka racjonalnego zarządzania energią, zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska nie traci na aktualności. Wręcz przeciwnie, w obliczu zmian klimatycznych wymaga coraz większej uwagi. Po raz kolejny chcemy zachęcić uczniów i studentów do pochylenia się nad problemami, przed którymi staje współczesny świat.

W XV edycji Krajowego Konkursu Energetycznego mogą wziąć udział osoby urodzone w latach 2000–2007. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych.

Zadaniem pierwszej grupy wiekowej jest opracowanie zwięzłej prezentacji, podejmującej jedno z poniż-szych zagadnień:

1. Jak współczesne rolnictwo wpływa na klimat?

2. Jakie rozwiązania IT pomagają obniżyć ślad węglowy?

3. Który typ OZE – źródła wiatrowe, czy fotowoltaiczne – będzie dominował w przyszłości?

4. Czym naprawdę jest sprawiedliwa transformacja?

5. Jakie są sposoby efektywnego oszczędzania energii w Polsce i na świecie?

6. Odbiorca energii – co powinien robić aby racjonalnie korzystać z energii elektrycznej i ciepła?

7. Jaka jest rzeczywista skala ubóstwa energetycznego w naszym kraju?

8. Jaka jest rola Towarowej Giełdy Energii na mapie energetycznej Polski?

Zadaniem Uczestnika Konkursu z drugiej grupy wiekowej jest przygotowanie artykułu (materiału problemowego) do prasy branżowej, podejmującego jedno z poniższych zagadnień:

1. Jak skutecznie budować odporność gmin na kryzys klimatyczny i energetyczny?

2. Wodór – temat medialny czy nieodległa rzeczywistość?

3. Na jakich filarach powinna opierać się polityka energetyczna naszego kraju?

4. Jakie są główne wyzwania stojące przed PSE w perspektywie zmiany struktury źródeł wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w horyzoncie 2050 ro-ku?

5. Czy w naszym kraju w horyzoncie do 2050 roku realna jest dominacja odnawialnych źródeł energii w realizacji dekarbonizacji energetyki?

6. Jak w naszym kraju ciepłownictwo może wpływać na poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisyjności energetyki?

7. Jaka jest perspektywa funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce w warunkach realizacji polityki energetycznej Komisji Energetycznej w horyzoncie 2050 roku?

8. Jakie produkty mogą być w przyszłości przedmiotem handlu na Towarowej Giełdzie Energii?

Na prace młodzieży czekamy do dnia 30 czerwca 2023 roku. Oceni je jury złożone z ekspertów ze świata energetyki, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Waldemar Kam-rat z Politechniki Gdańskiej.

Organizatorem XV edycji konkursu jest Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia.

Wszystkie informacje o konkursie, w tym regulamin XV edycji i niezbędne załączniki oraz formularze można znaleźć na stronie Fundacji Świadomi Klimatu. Polecamy również fanpage wydarzenia na platformie Facebook.