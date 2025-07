Fala upałów i awarie. U Niemców coraz częściej gaśnie światło

Lokalne blackouty stają się tego lata plagą niemieckiej prowincji. Powodem przerw w dostawach prądu są najczęściej awarie kabli i mniejszych urządzeń w konsekwencji nagłych skoków napięcia.

We wtorek, 24 czerwca, w niemal 30 miejscowościach między Kaiserslautern a Kusel zgłoszono przerwy w dostawie energii elektrycznej. Tego samego wieczoru bez prądu pozostawały również gminy Rheinhessen: Sprendlingen, St. Johann i Badenheim.

Nürburgring, Nadrenia i Rüsselsheim bez prądu

To nie wszystko. Do dużego blackoutu doszło w poniedziałkowy wieczór, 23 czerwca w mieście przemysłowym Rüsselsheim. . W wielu częściach miasta zapanowała ciemność – mieszkańcy stracili dostęp do prądu, internetu i telewizji. Najbardziej dotknięte dzielnice to Dicker Busch, Königstädten, Bauschheim, Haßloch-Nord, Haßloch oraz Hasengrund. Jak poinformował Jürgen Gelis, rzecznik miejskich zakładów energetycznych (Stadtwerke), w szczytowym momencie bez prądu pozostawało ponad 10 000 gospodarstw domowych.

– Przyczyną awarii była najprawdopodobniej reakcja łańcuchowa wywołana zwarciem w podziemnych kablach. Skala problemu wymagała natychmiastowej reakcji. To był największy blackout od ponad dekady – powiedział Gelis w rozmowie z radiem HIT RADIO FFH.

Służby miejskie działały na pełnych obrotach, a do pracy ściągnięto nawet monterów, którzy przebywali na urlopach. Prace naprawcze były wyjątkowo skomplikowane. Uszkodzone linie energetyczne znajdowały się blisko siebie, co uniemożliwiło przełączenie zasilania w obrębie sieci. Konieczne było przeprowadzenie robót ziemnych, by odkopać i wymienić uszkodzone kable. W akcji uczestniczyło około 60 pracowników Stadtwerke oraz zewnętrznych firm.

– Wszyscy zaangażowani działali profesjonalnie, by jak najszybciej przywrócić normalność – podkreślił Gelis.

We wtorek, 24 czerwca, kolejne gospodarstwa domowe stopniowo odzyskiwały dostęp do prądu. Do końca dnia większość miasta była już podłączona do sieci. Mimo trudności, służby miejskie zdołały opanować sytuację, a mieszkańcy mogli odetchnąć z ulgą.

Awaria w Rüsselsheim przypomniała, jak bardzo współczesne społeczeństwo jest zależne od stabilnego zasilania. Choć problem został rozwiązany, incydent z pewnością pozostanie w pamięci mieszkańców na długo.

Wyzwania związane z energią słoneczną przypominają Hiszpanię

Blackouty zbiegły się z falą upałów w zachodnich Niemczech co prowadzi do dyskusji na temat wpływu odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza instalacji fotowoltaicznych, na stabilność sieci. W Nadrenii-Palatynacie, podobnie jak w całych Niemczech, liczba paneli słonecznych znacząco wzrosła w ostatnich latach. W dni takie jak te, gdy słońce mocno operuje, produkcja energii słonecznej osiąga szczytowe wartości. Problem pojawia się jednak w momentach, gdy zapotrzebowanie na prąd jest niskie, na przykład w weekendy, gdy przemysł ogranicza działalność.

– W takich sytuacjach operatorzy sieci muszą zrównoważyć produkcję i zużycie energii, co jest sporym wyzwaniem – tłumaczy profesor Henrik te Heesen z uczelni w Trier. Nadmiar energii słonecznej może przeciążać sieć, jeśli nie zostanie odpowiednio zarządzany. Jednak ekspert uspokaja: – Operatorzy mają to pod kontrolą. Nie ma ryzyka ogólnokrajowej awarii prądu.

By sprostać tym wyzwaniom, operatorzy stosują różne metody. W okresach nadprodukcji energii, na przykład w weekendy, wyłączają turbiny wiatrowe, ograniczają działanie elektrowni węglowych i gazowych, a także zwiększają eksport energii do innych regionów. – To jest skomplikowane zadanie, ale wykonalne – podkreśla te Heesen. Dzięki tym działaniom sieć pozostaje stabilna, a ryzyko przerw w dostawach prądu jest minimalne.

Profesor te Heesen ma również praktyczną radę dla konsumentów, którzy chcą obniżyć rachunki za prąd w czasie upałów: – Korzystajcie z energii wtedy, gdy jest jej najwięcej, czyli w ciągu dnia, gdy panele słoneczne pracują pełną parą. Uruchamiają wtedy urządzenia o dużym poborze mocy, jak pralki czy zmywarki. To nie tylko tańsze, ale także bardziej ekologiczne.

Ekstremalne upały, takie jak te w Nadrenii-Palatynacie, będą w przyszłości coraz częstsze. Wraz z rosnącą liczbą instalacji fotowoltaicznych operatorzy sieci będą musieli dostosowywać się do nowych wyzwań. Technologie i strategie zarządzania siecią są wystarczające, by sprostać tym warunkom. – Kluczowe jest dalsze inwestowanie w inteligentne sieci i magazyny energii, które pozwolą lepiej balansować produkcję i zużycie – dodaje ekspert.

Awarie prądu w Nadrenii-Palatynacie, choć uciążliwe dla mieszkańców, nie były bezpośrednio związane z falą upałów. Uszkodzone kable to raczej efekt technicznych problemów niż wpływu wysokich temperatur. Infrastruktura energetyczna jest przygotowana na ekstremalne warunki, a operatorzy sieci skutecznie radzą sobie z wyzwaniami związanymi z nadprodukcją energii słonecznej. Dzięki odpowiednim działaniom, takim jak ograniczanie pracy elektrowni czy eksport energii, ryzyko większych blackoutów w Niemczech jest minimalne. Konsumenci mogą zdaniem niemieckich ekspertów z kolei przyczynić się do stabilności systemu, korzystając z energii w godzinach największej produkcji słonecznej, co pozwoli im także zaoszczędzić na rachunkach.

Aleksandra Fedorska